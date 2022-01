Mª Luisa Gutiérrez, de Yunquera de Henares, Premio Cygnus de Cine Solidario y de Valores

Mª Luisa Gutiérrez, natural de Yunquera de Henares (Guadalajara), productora y empresaria audiovisual, ha recibido el Premios CYGNUS de Cine Solidario y Valores a la Mejor Producción por la película “A todo tren, destino Asturias”.

Los galardones que reconocen los proyectos que tienen la solidaridad, la igualdad y la inclusión social como bandera, tanto en cine como en televisión, han celebrado su cuarta edición en un evento organizado por la Universidad de Alcalá junto con la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine Solidario y Valores (ACIVAS).

En su cuarta edición, el jurado ha querido poner en valor el poder del cine y la cultura en la transformación de los individuos reconociendo la calidad y la transmisión de los valores solidarios de todos los premiados.

En la presentación a cargo de Marta González de Vega, guionista de la cinta, se ha señalado la importancia de la labor de los productores en el cine, recordando la labor de Gutiérrez al frente de las películas más taquilleras de los últimos años.

Mª Luisa Gutiérrez, ha agradecido el premio señalando que “el verdadero valor no son los números sino haber contribuido a través del cine a dar un balón de oxígeno a las salas con la confianza de los espectadores”. Gutiérrez, que ha recordado desde el Paraninfo universitario sus años como estudiante de Empresariales, “donde descubrí mi verdadera pasión que es el cine” ha recalcado los valores de este galardón con una película como “A Todo Tren, destino Asturias”, que “además de ser una comedia en un momento en el que reír nos hace mucha falta, ha hecho que las familias vuelvan a compartir momentos frente a una pantalla, dejando la soledad y el individualismo imperante en la sociedad y más tras la pandemia”.

Este reconocimiento se suma a los últimos galardones recibidos por la productora y CEO de Bowfinger Int. Pictures, como el Fotogramas de Plata a la Mujer del Año, y el Comscore Courage Award junto a Santiago Segura, otorgado en la 30 edición de CineEurope 2021.

“¡A Todo tren!, destino Asturias”, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, cerró su carrera en las salas cinematográficas con 1.500.000 espectadores y 8.500.000,00 € de taquilla. La película, que en 2021 también fue galardonada con el Premio Fece CineInforme a la película más taquillera del año, está producida por Bowfinger Int. Pictures, Atresmedia Cine en colaboración con Buendía Estudios, Todos al Tren, la película AUE y The Glow y cuenta con la colaboración de Atresmedia y Movistar+ y la distribución de Warner Bros Pictures España.

Sobre Mª Luisa Gutiérrez:

María Luisa Gutiérrez, (Yunquera de Henares, Guadalajara, 1973) es productora y empresaria audiovisual. En la actualidad además preside la Asociación Estatal de Productores de Cine (AECine), es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y compagina su labor como productora y productora ejecutiva, con la docencia en diversas instituciones educativas.

Socia fundadora de Bowfinger International Pictures, dedicada a la producción y coproducción nacional e internacional, en los últimos años ha producido algunos de los grandes éxitos del cine español como la saga “Torrente”, “Padre no hay más que uno”, “Padre no hay más uno 2. La llegada de la suegra” o “A todo tren, destino Asturias”, consideradas las películas españolas más taquilleras en 2019, 2020 y 2021 respectivamente.

Diplomada en Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Master de Dirección General del IESE Business School, Mª Luisa Gutiérrez comenzó en el mundo del cine como controller en películas como “Isla Negra”, “Airbag”, ¡Go for gold! o “The Impostor”. Tras una larga trayectoria empresarial, decide crear su propia productora, Bowfinger International Pictures en 2003, a la que años más tarde se sumaría su también socio, Santiago Segura. La gestión empresarial y el control financiero de una parte y el talento creativo de la otra, se alían para producir algunos de los estrenos más taquilleros del cine español y un amplio catálogo de producciones que supera los 35 títulos.

Con sede en Madrid y Euskadi, la nueva productora encabezada por Gutiérrez, refuerza su línea de coproducciones con socios internacionales, ofrece servicios de producción a otras empresas y lanza nuevos títulos de producción propia como “Sin Rodeos”, “Ola de crímenes” o “Qué te juegas”, entre otros, además de ampliar sus alianzas con las principales cadenas de televisión y distribuidoras como A3media, Mediaset, Acontracorriente, Movistar o Latido, entre otras. Pero además, su apuesta por la expansión internacional le lleva a producir y coproducir películas como “Casi leyendas” de Gabriel Nesci, “Solo se vive una vez” de Federico Cueva con Peter Lanzani y Gerard Depardieu, “Nieve negra” de Martín Hodara, éxito de taquilla en Argentina, “No dormirás” de Gustavo Hernández, “Perdida” de Alejandro Montiel, “Las grietas de Jara” de Nicolás Gil, o “Animal” del oscarizado Armando Bo, expandiendo sus líneas de producción a países como Argentina, Uruguay, Méjico o EE.UU.

Entre sus últimas producciones se encuentran títulos como “La casa del caracol”, número 1 en Amazon en su estreno en plataformas, o “El Refugio”, ambas dirigidas por Macarena Astorga, estrenadas en 2021.

En los últimos años la labor y proyección internacional de Mª Luisa Gutiérrez se ha visto recompensada con numerosos reconocimientos. La revista Vanity Fair la consideró una de las personas más influyentes del cine español en 2019 y 2020; la revista Fotogramas le otorgó el Fotogramas de Plata a la Mujer del Año 2020, además de galardonar a “Padre no hay más que uno 2, la llegada de la suegra”, de la cual es productora y productora ejecutiva, con el Fotogramas del Público. Recientemente ha recibido el Comscore Courage Award junto a Santiago Segura, por su valentía y contribución a la industria del cine en la pandemia así como el Premio Cygnus de Cine Solidario y Valores de la Universidad de Alcalá, con la Asociación de Productores y Distribuidores ACIVAS a la Mejor Producción por A Todo Tren, destino Asturias, película también galardonada en los Premios FECE- Cine Informe 2021, como la más taquillera del año.

En la actualidad compagina su labor como productora con la educativa impartiendo clases en prestigiosas instituciones de todo el país.

Entre sus próximos proyectos verán la luz títulos como “Llegaron de noche”, dirigida por Imanol Uribe y protagonizada por Juana Acosta, Carmelo Gómez y Karra Elejalde, “Lobo Feroz”, dirigida por Gustavo Hernández con Adriana Ugarte y Fernando Tejero, entre otros, “Mamá está en Tilink” de Daniela Fejerman, con Malena Alterio, “Sin ti no puedo” y “De Caperucita a Loba”, dirigidas por Chus Gutiérrez, “Con los años que me quedan”, de Frank Ariza, la tercera parte de la saga de “Padre no hay más que uno” o la secuela de “A todo tren”, dirigidas por Santiago Segura, entre otras.