Solidaridad Obrera estudia ampliar la huelga de informáticos a todo el Sescam

martes 18 de enero de 2022 , 20:56h

El sindicato Solidaridad Obrera Sescam está estudiando extender la huelga que están haciendo los profesionales de Tecnologías de la Información a todos al resto de categorías profesionales del servicio regional de Salud, para que se aplique la normativa estatal y se acabe con la temporalidad laboral en el organismo.



Así lo ha indicado Efe el portavoz regional de Solidaridad Obrera Sescam, Lorenzo Flores, tras las concentraciones que se han celebrado este martes frente a los 17 hospitales de referencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para pedir la aplicación de la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que se publicó el pasado 29 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Flores ha explicado que el objetivo de las concentraciones convocadas por la sección sindical de Solidaridad Obrera en el hacer un llamamiento a la Administración y a los sindicatos que se sientan en la mesa sectorial, para que se aplique esta norma que tiene como finalidad acabar con la temporalidad en las administraciones públicas, "y no dejen correr el tiempo" para hacerlo.



En este sentido, ha comentado que la ley establece unos tiempos en los que se pueden hacer las ofertas de empleo público (OPE) que se plantean en la normativa y que "parece ser que la intención del Sescam y no sabemos bien la de todos los sindicatos es la de no hacer nada, seguir con las OPES normales".



Y ha abogado por que "si hay una ley que obliga a que las plazas que están ocupadas desde hace más de tres o cinco años salgan con unas condiciones muy ventajosas, que no las dejen pasar y las apliquen".



Al respecto, ha hecho hincapié en que Solidaridad Obrera Sescam va a seguir reivindicando que se aplique esta normativa, para lo cual el próximo martes se convocará una nueva concentración a las puertas de la sede del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.



Además se está hablando con el resto de categorías del servicio regional de Salud, para ampliar a todas ellas las convocatorias de huelga que fundamentalmente están llevando a cabo los trabajadores de Tecnologías de la Información, informáticos e informáticas, "y quizás hacer una convocatoria general de huelga en todo el Sescam sin importar la categoría ni el tipo de nombramiento, es decir temporales y fijos".