SATSE impulsará movilizaciones en toda España en defensa del sistema sanitario y sus profesionales

Nueva estrategia reivindicativa del Sindicato de Enfermería para 2022

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 18 de enero de 2022 , 17:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

.- Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de todo el Estado saldrán a la calle, a partir del próximo mes de febrero, para denunciar el grave deterioro de nuestro sistema sanitario y reclamar mejoras reales que acaben con la precariedad que vienen sufriendo desde hace años en sus condiciones laborales y profesionales y que la pandemia del Covid-19 ha agudizado hasta límites ya insoportables.



Así lo ha acordado el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Enfermería, SATSE, integrado por los/as secretarios/as generales de cada autonomía y el Secretariado Estatal, en una reunión celebrada hoy, martes, con carácter extraordinario, al entender que ha llegado el momento de que las cerca de 400.000 enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país participen activamente y den voz y testimonio en la calle y ante la sociedad de la inaceptable situación que sufren de manera estructural e indefinida y que ha empeorado durante la actual pandemia del Covid-19.



“A pesar de haber sufrido la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, las distintas administraciones y partidos políticos no están a la altura dando respuesta a los múltiples problemas y deficiencias que sufre nuestro sistema sanitario y los ciudadanos/as, así como las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas. No están haciendo absolutamente nada de manera concreta y efectiva para reforzar la sanidad y mejorar la grave situación de estos profesionales”, apunta.



SATSE lleva varias semanas trabajando y planificando el nuevo escenario de acciones reivindicativas para 2022 y ahora el Comité Ejecutivo Estatal ha concretado todas ellas con la intención de impulsarlas a lo largo de este año, siendo la primera la convocatoria, el próximo mes de febrero, de numerosas concentraciones de delegados y delegadas del Sindicato, junto a los profesionales, en los hospitales y centros de salud del conjunto del Estado.



Estas nuevas acciones se suman a las ya realizadas en los meses de septiembre y diciembre de 2021 cuando el Comité Ejecutivo Estatal, en primer lugar, y, posteriormente, las delegadas y delegados de SATSE de todo el país participaron en una concentración multitudinaria frente a las puertas del Congreso de los Diputados para protestar porque nuestra sanidad se encuentra “rota, desarticulada y con un severo déficit de recursos” por la frivolidad y desidia que están demostrando las instituciones públicas y partidos políticos.



El acuerdo adoptado por el máximo órgano de decisión de la organización sindical se produce tras constatar, además, que un 96 por ciento de las enfermeras, enfermeros y el 97 por ciento de los fisioterapeutas de nuestro país consideran que ha llegado el momento de realizar movilizaciones y acciones más contundentes desde el colectivo, como manifestaciones, concentraciones en los centros sanitarios y sociosanitarios, paros parciales, huelgas y actos de protesta en las calles.



“Ha llegado la hora de ir más allá de las mesas de dialogo y negociación al ver que ninguno de los compromisos expresados al principio de la pandemia se están cumpliendo, y las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas siguen trabajando, después de dos años de pandemia, con una sobrecarga y tensión asistencial inaceptable que les ha supuesto un tremendo desgaste físico y psicológico que, además de perjudicarles a ellas y ellos, conlleva una peor atención y cuidados a más de 47 millones de personas en todo el país”, apunta.



Garantizar la seguridad asistencial de los pacientes y del conjunto de la ciudadanía será una de las principales reivindicaciones de SATSE en los próximos meses, para lo que resulta urgente desbloquear la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente y que esta norma se apruebe cuanto antes para asegurar una asignación máxima de personas por cada enfermera o enfermero en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios.



SATSE reclamará también en las calles que haya plantillas suficientes de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas en todos los servicios de salud y dejar así de estar a la cola de Europa y que se respete su dignidad profesional, posibilitando su reclasificación profesional en el Grupo A, sin subgrupos. Otra demanda esencial que forma parte del núcleo reivindicativo de SATSE es que las enfermeras y enfermeros que llevan muchos años de trayectoria profesional sufriendo unas duras condiciones laborales puedan acceder, si así lo desean, a la jubilación anticipada.



“Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas estamos hartos y muy defraudados de gobiernos y partidos que no destinan los suficientes recursos y medios para nuestra sanidad pública, más ahora que estamos recibiendo ayudas de la UE, y que pretenden, además, que seamos los profesionales los que, con nuestro esfuerzo, compromiso, e, incluso, nuestra vida, mantengamos en pie un sistema que se está resquebrajando por todas partes”, concluyen desde la organización sindical.