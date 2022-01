Podemos pide el cese del teniente de alcalde de Yebes tras “chillar, insultar y señalar” a la oposición en el pleno

La formación morada considera que “Gaitán se encuentra sobrepasado” y le han sugerido “un bono para clases de Yoga en el Centro Deportivo Municipal”

lunes 17 de enero de 2022 , 12:37h

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Yebes del pasado viernes 14 de enero se convirtió en un “espectáculo lamentable”, protagonizado por Vidal Gaitán, primer teniente de alcalde, así como concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, además de portavoz de 40 Compromisos, según informa Podemos en nota de prensa.



Según la formación morada, el socio de Gobierno de José Miguel Cócera profirió insultos y descalificaciones en el turno final de preguntas contra David Fernández y Juli Amadeu Àrias, el responsable de organización de Podemos en Yebes y el portavoz de la formación morada en el municipio, respectivamente. “Payasos podemitas”, “impresentables”, “populistas” o “politiqueros baratos” son algunos de los descalificativos que afirman utilizó Gaitán, quien, explican, abandonó el salón de plenos “chillándonos y señalándonos con el dedo en tono chulesco y amenazante”. Una actitud que desde



Podemos califican como “totalmente reprobable en cualquier representante público, especialmente en la sede de la soberanía municipal”.



Esta respuesta se produjo tras la pregunta de David Fernández, quien preguntó por la falta de mantenimiento y limpieza del área recreativa de entrada al bosque de Valdenazar, en línea con la reciente petición del Colectivo Naturalista ‘El Quejigo’, así como el motivo por el que Cócera “ha denostado en su cuenta de Facebook a la población del casco histórico, las Avenidas y San Bartolomé por sus legítimas reivindicaciones”, expresadas con “exquisito respeto”, tras el incendio de una vivienda de las Avenidas de Yebes en Nochebuena. Por su parte, Juli Amadeu Àrias, preguntó a Cócera “por qué no da explicaciones sobre la presunta adjudicación irregular de contratos para la defensa jurídica del Ayuntamiento”, causa que se encuentra actualmente en fase de instrucción en el Tribunal de Cuentas.



Según detallan, lejos de contestar con argumentos a las preguntas planteadas, el primer teniente de alcalde de Yebes “perdió los papeles y recurrió al insulto” contra los representantes de Podemos presentes en el pleno “ante su incapacidad para defender su gestión”. A diferencia del procedimiento habitual, no se respondió a ninguna pregunta en el mismo pleno. Gaitán se levantó “visiblemente airado” y, antes de proferir sus “ataques gratuitos” contra Podemos, solo alcanzó a decir que no realiza mantenimiento en el área recreativa de entrada a Valdenazar porque “es un espacio natural”.



Por todo ello, el portavoz de Podemos en Yebes, ha solicitado el cese de Vidal Gaitán. “Están nerviosos y no lo pueden esconder”, ha valorado Juli Amadeu Àrias, quien ha añadido que, “no es óbice para permitir el insulto y la descalificación como arma política”. La formación morada considera que “Gaitán se encuentra sobrepasado” y le han sugerido “un bono para asistir a clases de Yoga en el Centro Deportivo Municipal”. Àrias señala que, mientras Gaitán y Cócera “ofenden a la comunidad vecinal, a las asociaciones que no les bailan el agua, a Podemos y al resto de la oposición”, desde su formación seguirán “apoyando las reivindicaciones vecinales y el movimiento asociativo”, con el fin de “continuar siendo una fuerza útil para los dos núcleos de Yebes, tanto Valdeluz como el casco histórico y sus urbanizaciones de las Avenidas y San Bartolomé”.