Azuqueca de Henares, ¿Ciudad sin ley?

miércoles 12 de enero de 2022 , 12:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Bien podría ser el título de una película basada en la antigua “Ciudad sin Ley” dirigida por Howard Hawks, con la diferencia que desafortunadamente la situación que está atravesando Azuqueca desde hace unos años, no es una ficción, sino una triste realidad que nos tiene a todos los vecinos consternados y preocupados.



Y tengan claro que, nada más lejos de mi intención ser alarmista, ni obtener rédito político, sino más bien al contrario, porque sólo pretendo hacerme eco de una realidad que preocupa sobremanera a todas y todos los azudenses, mientras los responsables de la situación parecen mirar para otro lado.



Atracos a churrerías o comercios, robos de coches, robos de las cargas de los camiones, actos de vandalismo… vienen siendo la tónica habitual (o al menos muy frecuente) en los últimos años.



Comerciantes, pequeñas empresas y autónomos que han sufrido también en su piel y en sus bolsillos la dura crisis provocada por la Covid19, contemplan frustrados cómo no se toman las medidas que podrían subsanar esta situación.



Además, no solo parece que los responsables no se toman en serio la seguridad ciudadana, sino que en noches como la de Halloween -de fiestas normalmente multitudinarias-, en Azuqueca sólo había dos policías locales de servicio; o más grave aún, la carrera popular de la San Silvestre se quedó sin seguridad policial, excepto los tres de turno, cuando se trata de un evento destacado con un alto número de participantes y de ciudadanos que acuden a verla.



Se olvidan ‘nuestros gobernantes’ que mantenemos el nivel 4 de terrorismo, y que Azuqueca no está exento de esta alerta, por lo que sorprende la realización del acontecimiento deportivo sin disponer de un operativo de seguridad que cuente con Policía Local, o en su defecto con Guardia Civil, dejándolo a cargo de personas (entre otras, voluntarias) cuyas competencias distan mucho de ser la protección a la ciudadanía, competencia que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Agradeciendo de antemano la buena voluntad de quienes generosamente se ofrecieron voluntarios para velar por el buen discurrir de la carrera, me pregunto ¿Cómo hubieran actuado en caso de accidente o incidencia de gravedad?



Demos gracias que no hubo ningún accidente, ya que el recorrido se encontraba lleno de vehículos estacionados que en algunos puntos dificultaban y/o ponían en peligro a los participantes. Por si fuera poco, los puntos de control de tráfico se realizaron con las personas voluntarias que menciono anteriormente, sin ser conscientes del propio riesgo que corrían las mismas.



Desconocemos el motivo por el cual en determinados actos, en Azuqueca se está prescindiendo de la Policía Local, profesionales cualificados y con elevado nivel de vocación de servicio, como lo han demostrado en muchísimas ocasiones.



Mientras el Gobierno municipal no apuesta por reforzar medios y plantilla suficiente de agentes para mejorar la seguridad en la ciudad, el dinero del Ayuntamiento se va en proyectos y edificaciones faraónicas innecesarias, o en viajes de los gobernantes del PSOE en Azuqueca, -que pagamos todos-. Triste tiene que ser para las personas que levantan día a día el cierre de sus negocios, saber que en cualquier momento pueden ser atracadas, o que los actos de vandalismo acaben una y otra vez con su tranquilidad, que en definitiva es el pan de sus familias.



Aure Hormaechea

Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca y presidenta del PP de Azuqueca de Henares