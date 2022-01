Denuncian en Guadalajara que la Atención Primaria “está desbordada” por la mala planificación de Page, CLM es la región con la mayor tasa de mortalidad de toda España, con 325 fallecidos por cada 100.000 habitantes

martes 11 de enero de 2022 , 17:47h

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado que la situación de la Atención Primaria en nuestra región a día de hoy “es insostenible y un auténtico caos por la negligente actuación de los responsables políticos de la sanidad regional con Emiliano García Page a la cabeza”.



Moreno ha aseverado que Page “ha abandonado completamente su labor como presidente autonómico y toda su actuación se basa en la dejadez absoluta hacia la Atención Primaria”. El viceportavoz ha asegurado que Page ha decidido instalarse “en la soberbia y no escucha a los profesionales sanitarios en una situación crítica como la que vivimos”.



Moreno ha explicado, en rueda de prensa en Guadalajara, los datos que ayer mismo daba el Ministerio de Sanidad y que sitúan a Castilla-La Mancha como la región con la mayor tasa de mortalidad de toda España, con 325 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Además, “somos la región con la mayor letalidad de España, un 1,9% de las personas que se contagian por el virus fallecen en nuestra región”. También en este momento tenemos un 37% de positividad en Castilla-La Mancha situándonos en la tercera posición, “sin olvidarnos que somos una de las regiones que menos pruebas diagnósticas estamos haciendo. Cuando en España la media es de 4.400, nosotros estamos haciendo una media de 3.000”.



Igualmente, ha explicado, tenemos la incidencia acumulada por encima de la media nacional. Mientras que a nivel nacional está en 2.900 casos por 100.000 habitantes, en Castilla-La Mancha está por encima de los 3.000 casos.



Moreno también se ha referido al proceso de vacunación en la región, del que ha dicho que Page tampoco debería sentirse orgulloso porque a día de ayer en mayores de 12 años con pauta completa somos la decimocuarta comunidad autónoma con un 87,9 % con pauta completa, faltando todavía 220.000 personas por ponerse la pauta completa. En los menores de 12 años, ha dicho, solo el 33% de niños tiene una única pauta, “lo que nos convierte en la decimotercera región en porcentaje de vacunación en esta franja, faltan 100.000, de los 149.000 menores de 12 años, por ponerse la primera dosis”.



Todos estos datos, revelan que estamos “ante un auténtico caos y fracaso” que está derivando en una presión asistencial insostenible en la Atención Primaria debido “a la inoperancia de Page y todo el gobierno socialista”.



A su juicio, “es absolutamente lamentable que estén cometiendo los mismo errores. No pueden alegar ignorancia porque vamos ya por la sexta ola, y repiten todos y cada uno de los errores”. Moreno ha afirmado que “no están ofreciendo recursos materiales y humanos al sistema regional de salud” y “para colmo Page ha decidido disminuir el dinero que va a destinar a la Sanidad de Castilla-.La Mancha en el año 2022”. Moreno ha apuntado que nuestra región es la que mayor porcentaje de reducción va a aplicar en la partida de Sanidad para este año.



Ante este escenario, Moreno ha reprochado a Page que haya decidido descargar la responsabilidad organizativa de la Atención Primaria en los propios profesionales “que no encuentran en quien recurrir a la hora de tomar decisiones, se muestran impotentes, cansados y con rabia muchos de ellos” porque los que tienen que dar la cara están escondidos”.



Castilla-La Mancha tiene los mejores profesionales sanitarios para hacer frente a esta situación, ha asegurado, pero desgraciadamente “no tienen los medios necesarios porque Page no se los da”.



El parlamentario regional ha recordado que en la provincia de Guadalajara siguen sin abrir sus puertas muchos consultorios, medida que tomaron antes de la pandemia, y en otros casos han recortado la frecuencia. Además ha criticado la planificación del Gobierno que ha derivado en el cierre de algunos centros, como el de Torrejón del Rey por falta de personal, demostrando la incapacidad manifiesta de Page”.



Situación en Cabanillas del Campo



Moreno se ha desplazado hasta Cabanillas del Campo, junto al secretario provincial, Alfonso Esteban, el vicesecretario, Román García, los diputados provinciales, Marta Abádez y Fco. Javier Pérez, y el concejal popular en la localidad, Antonio Ruiz, para respaldar a los profesionales del ataque que han sufrido por parte del Partido Socialista, en su caso del propio alcalde “que ha decidido arremeter contra ellos de manera furibunda”. Situación que se repetía hace escasos días en el Centro de Salud de Azuqueca de Henares, cuando el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido “amedrentaba e increpaba al personal sanitario”.



El PP-CLM, con Paco Núñez a la cabeza, han mostrado su apoyo al colectivo sanitario ante estos ataques y han criticado “la ineptitud y actitud reprochable” del PSOE de Guadalajara y de Castilla-la mancha “que se está dedicando a insultar a los profesionales sanitarios, con el silencio cómplice del presidente regional que fue el primero que los atacó y faltó el respeto cuando comenzó la pandemia”.



Por todo ello, desde el PP-CLM “entendemos que por su incapacidad, por sus continuas faltas de respeto y por su inoperancia, Emiliano García Page no puede seguir siendo presidente de esta región”.