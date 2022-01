El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del PP para reducir el IVA de peluquerías

lunes 10 de enero de 2022 , 19:33h

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP para pedir que tenga efecto la votación en el Senado de la enmienda a la Ley de Lucha contra el fraude fiscal, que rebajaba el IVA de las peluquerías y que fue anulada por la entonces presidenta, Pilar Llop.



Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la decisión fue acordada por la Sala Primera por entender que concurre especial trascendencia constitucional.



El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado en declaraciones a los periodistas la admisión a trámite de este recurso y ha cargado contra la ministra de Justicia, Pilar Llop, por la "decisión unilateral" de anular esta votación en su rol de presidenta de la Cámara Alta.



"La ministra de Justicia tiene hoy un problema con el más alto tribunal, con el Tribunal Constitucional por no haber respetado las reglas de la democracia. No se puede anular una votación en democracia , no se puede ser la ministra de Justicia y tener problemas con la Justicia", ha recalcado Maroto.



A su juicio, la "moraleja" de este caso es que "no va a quedar ningún ministro del Gobierno de (Pedro) Sánchez sin un escándalo por detrás" y ha pedido que tanto la ministra de Justicia como el jefe de Ejecutivo rindan cuentas ante una situación de la que no hay, ha dicho, precedentes.



El grupo del PP en el Senado presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para reclamar que tenga efecto la votación en la Cámara Alta de la enmienda a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que rebajaba el IVA de las peluquerías y que fue anulada por Llop.



El pleno del Senado del 23 de junio de 2021 votó esta enmienda, suscrita por todos los grupos salvo el PSOE, para la bajada del IVA de las peluquerías y servicios de estética del tipo general del 21 por ciento al reducido del 10 por ciento.



Todos los grupos salvo el PSOE aprobaron en el pleno del Senado del pasado 23 de junio esta enmienda para la bajada del IVA de las peluquerías y servicios de estética del tipo general del 21 por ciento al reducido del 10 por ciento, pero posteriormente la entonces presidenta del Senado y actual ministra de Justicia anuló la votación.



La enmienda fue inadmitida por los servicios jurídicos, al presentarse en el último momento y sobre la base de otra enmienda con la que no guardaba la "obligada congruencia", pero a instancias del PP, la Mesa del Senado aceptó su votación, que se celebró y fue anulada después por Llop.