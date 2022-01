Los vecinos de Alovera han elegido online diversas inversiones dentro de los presupuestos participativos

viernes 07 de enero de 2022 , 17:32h

En el mes de diciembre del año pasado se cerró el plazo para las votaciones online por las que los vecinos del municipio pudieron votar hasta el día 28 aquellas que podían entender como mejores para el municipio.



Alovera lleva dos años implantando por primera vez en el municipio los presupuestos participativos donde se da la posibilidad de que los vecinos de forma directa puedan elegir el destino de parte de sus presupuestos municipales para el año siguiente.



En esta convocatoria de presupuestos participativos los vecinos presentaron a votación ocho propuestas, en las que definían el destino y un coste aproximado que no podía superar unos baremos establecidos en las bases.



Las mismas fueron analizadas por los técnicos municipales para garantizar que las mismas cumplían la viabilidad y legalidad oportuna para ser votadas y ser incluidas las más votadas dentro de la cuantía de cien mil euros reservados para ello.



Tras computarse las cuatrocientas diecinueve votaciones se han dado a conocer a los vecinos el resultado de las votaciones, siendo cinco las propuestas que han logrado:



Carril bici Avenida Dª. María de las Mercedes , entre Lyreco y Avda. Príncipe de Asturias (unión con carril bici Cañada Real ) con el 17% de los votos.



Extensión del carril bici en rotondas de Parque Vallejo con Carretera de Azuqueca. Comunicación de los tramos de carril bici existentes en Parque Vallejo con el 13,6% de los votos.



Entornos escolares y aumento de la seguridad vial en las zonas escolares. C/ San Sebastián, avda. Dª. Mª de las Mercedes y Rafael Alberti con el 16 % de los votos.



Renovación de entrada a Alovera por Avda. Virgen de la Paz, ermita de la Virgen de la Paz con el 15,9% de los votos.



Propuestas para realizar método CES (captura, Esterilización y Suelta) de Gatos/as ferales en nuestro municipio (Alovera) con colonias controladas para mejorar la calidad ambiental del entrono urbano, eliminar alimentación incontrolada e higienización de zonas por parte de voluntarios y personal autorizado con el 11,4% de los votos.



