Unión de Uniones pide a Sánchez el cese de Garzón por sus ataques continuados al sector

miércoles 05 de enero de 2022

Tras las más recientes declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, recogidas en entrecomillado en diversos medios, en las que conjetura acerca de la supuesta exportación de productos cárnicos españoles de mala calidad procedentes de animales maltratados, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha dirigido por escrito al Presidente del Gobierno para pedir su cese como miembro del gabinete con carácter inmediato.



Al margen de posibles matizaciones con las que se pueda pretender contextualizar lo manifestado por el Sr. Garzón, Unión de Uniones considera que se trata de una torpeza inadmisible que constituye, además, un nuevo ataque injustificado al modelo productivo de nuestro sector agrario y, de forma muy especial en esta ocasión, a nuestra ganadería.



La organización subraya que, tanto en la Unión Europea como en España, los agricultores y ganaderos estamos sometidos a las normas regulatorias ambientales, de seguridad alimentaria, sanidad, trazabilidad y bienestar animal más rígidas del mundo. El estándar ético con el que cumplimos debería servir de ejemplo ante otras potencias productoras, que son mucho menos exigentes y con las que no obstante competimos en los mercados internacionales. Que el Ministro de Consumo, en lugar de poner esto en valor, se pronuncie exactamente en el sentido contrario sin medir el daño que puede hacer a todo un sector, es razón más que suficiente para ser cesado de manera inmediata.



Pero es que, además, Unión de Uniones recuerda que el Sr. Garzón acumula ya repetidas muestras de su ineptitud como Ministro de Consumo, asumiendo y manifestando posiciones totalmente desacertadas en relación a la implantación del etiquetado Nutriscore o sobre el consumo de azúcar o de carne. “Desde el sector agrario solo tenemos de este Ministro de Consumo noticias negativas y contraproducentes para con los intereses de los agricultores y ganaderos” declaran.



Los profesionales del campo –que estamos en una media de renta un 30% más baja que el resto de sectores económicos- atravesamos una crítica situación agudizada en este período más reciente por una escalada de nuestros costes productivos que el mercado no compensa a través de los precios de nuestros productos. Este escenario descrito se está reflejando en las numerosas concentraciones y manifestaciones que -con la participación en muchas de ellas de Unión de Uniones- agricultores y ganaderos estamos llevando a cabo en las últimas semanas y que empiezan a reproducir el ambiente de las tractoradas masivas de enero y febrero del 2020.



Desde luego, en este entorno, lo que menos se necesita es que un miembro del Gobierno no solo no apoye al sector, sino que, por mera ignorancia o incompetencia, se dedique a boicotearlo de manera constante. “Estamos seguros de que la presencia de Garzón en el gabinete es mala para el sector agrario y juega en contra del prestigio de la marca España” opinan desde Unión de Uniones “pero es que empieza a parecer que no es bueno ni para el Gobierno”.