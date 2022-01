Reyes Magos le traen carbón a la consejera de Educación

martes 04 de enero de 2022 , 16:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La consejera de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, tiene un suspenso rotundo por la gestión educativa durante el primer trimestre del curso escolar 2021-22.



El balance de su gestión educativa no puede ser más desalentador, preocupante y nefasto, su FRACASO ES MANIFIESTO y se une a la frustración de cursos anteriores, por lo tanto, llueve sobre mojado.



Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de nuestras responsabilidades con la ciudadanía de la región, hemos analizado y denunciado esta situación, además de reiterar las demandas educativas y planteando diversas cuestiones al gobierno de Page.



El análisis se centra en la ineficacia de las actuaciones sanitarias en los centros educativos, en la demora en la digitalización de los mismos y en la paralización de la normativa legal, así como en la escasez, falta e insuficiencia de inversión en educación.



Las actuaciones sanitarias en los centros han sido desafortunadas porque la campaña de vacunación a la población escolar y docente ha sido caótica, no ha existido transparencia en los datos sobre contagios, ni de alumnado, ni de profesorado, ni de aulas confinadas, así como en plena pandemia sigue sin nombrar al personal de enfermería.



La vacunación se ha caracterizado por la tardanza, la desorientación y el desconcierto tanto en los centros educativos como en las familias y en los docentes que no sabían cómo se iba a llevar a cabo un día antes, una vez más su DESORGANIZACIÓN Y CAOS ES PATENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS y la consejera no ha seguido en ningún momento un protocolo funcional ni eficaz.



Los docentes han sido citados, una vez más, en sus vacaciones para la tercera dosis, algunos de ellos en centros de salud distintos a donde ejercen su docencia y donde tienen su domicilio habitual, y hay docentes que todavía no han sido citados, el DESBARAJUSTE y el DESORDEN es increíble.



Los datos publicados sobre contagios e incidencias no han sido exactos, ni ha existido transparencia en la publicación de los mismos, por lo que vulneran los principios de VERACIDAD Y TRANSPARENCIA una vez más. El personal de enfermería continúa sin ser objeto de nombramiento en los centros educativos de la región, por lo tanto, sus funciones correspondientes sobrecargan a los equipos directivos y a los docentes en sus tareas diarias.



La digitalización de los centros no ha avanzado nada en este trimestre, se encuentra estancada ¿hasta cuándo? Vuelve a suspender también el programa de digitalización en los centros educativos de Castilla-La Mancha, además los dinamizadores de transformación digital han recaído sobre docentes que no han sido formados por expertos.



En el caso de los programas PREPARA-T, ILUSIONA-T Y TITULA-S, han llegado nuevamente tarde y no se han implantado desde el primer día del curso, desde el PP-CLM le recomendamos a la consejera de Educación un nuevo programa llamado ESPABILA-T, éste sólo para ella porque siempre llega tarde.



Entendemos que algunos textos legales de la Comunidad Autónoma requieren un desarrollo normativo, entre ellos el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre sobre medidas de inclusión educativa, el cual necesita mayor concreción. En este mismo sentido no se ha publicado la normativa sobre EVALUACIÓN en nuestra región, a pesar de que fue anunciado para noviembre del pasado año ¿Si ya hemos evaluado al alumnado, cuánto tenemos que esperar para este desarrollo normativo?



Denunciamos la escasa inversión económica en educación, mientras que el gobierno del Sr. García -Page malgasta fondos en patrocinar el 40 cumpleaños de Tamara Falcó. Es una desfachatez, una vergüenza y un despropósito que se malgaste dinero de las arcas públicas en lugar de invertirlo en la mejora de los centros educativos y en la contratación de más personal y recursos para los centros en general y en especial para los de difícil desempeño.



Por todo ello, exigimos algunas actuaciones en materia educativa, como nombrar personal de enfermería en los centros escolares, ya que estamos en situación de pandemia. Publicar los datos reales sobre la incidencia del COVID-19 en los centros escolares. Adoptar nuevas medidas para reforzar la PREVENCIÓN no relajando las medidas como ha venido haciendo en el primer trimestre. Formar adecuadamente al profesorado en materia de digitalización e invertir hasta el último euro en la educación de la población escolar castellano manchega, para una vuelta a las aulas SEGURA en el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2021/22.



Señora consejera de Educación, implante rápidamente para usted y su consejería el programa ESPABILA-T o volverá nuevamente a SUSPENDER EL CURSO ESCOLAR 2021/22.



Beatriz Jiménez, vicesecretaria de Participación del PP-CLM y diputada nacional