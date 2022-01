El PP critica la “falta de previsión en la gestión de personal” del Sescam tras el cierre del Consultorio de Torrejón del Rey

lunes 03 de enero de 2022 , 17:47h

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha reprochado al Gobierno regional de Emiliano García Page, que “los vecinos de Guadalajara tengan que sufrir de nuevo las consecuencias de la nefasta planificación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.



En concreto, Patricio se ha referido al cierre del consultorio local de Torrejón del Rey y al del Parque de Las Castillas, una localidad con 5.000 habitantes, que “se queda sin asistencia sanitaria por la baja del personal sanitario” a la que el gobierno “no solo no ha sabido dar respuesta inmediata”, sino que ahora deriva a sus habitantes a los centros de El Casar y Cabanillas del Campo, ya de por sí saturados, como consecuencia de los efectos de la pandemia.



Esto demuestra “la falta de previsión” en la gestión del personal porque hace semanas que los casos venían aumentando y los propios profesionales sanitarios venían advirtiendo de que se podían dar situaciones de estas características.



Por ello ha exigido a Page “que adopte medidas urgentes para dotar a Torrejón del Rey del personal sanitario necesario porque esta localidad tiene entidad suficiente para tener consulta y más en estas fechas”. Lamentablemente, ha dicho Patricio, Page y los socialistas han optado, una vez más, “por la medida fácil de cerrar las dependencias y que lo asuman otros centros, sin pensar en la saturación que ya tienen esas localidades, también con mucha población”.



La portavoz provincial ha apuntado que no estamos ante un hecho aislado y ha recordado “el rocambolesco episodio” vivido hace una semana en la localidad de Azuqueca de Henares donde un médico quedó solo para atender a 500 pacientes porque el Sescam no supo dar respuesta a la baja de dos profesionales”.



Lo peor de todo, fue la lamentable actuación del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y secretario general del PSOE en Guadalajara, el socialista Pablo Bellido, que se acercó hasta las dependencias sanitarias de la localidad para “amedrentar e increpar” al personal sanitario que estaba explicando a los pacientes el cribado que estaban haciendo por el déficit de médicos. Todavía hoy, ha aseverado, “seguimos esperado que Page le pida explicaciones al presidente de las Cortes, la segunda autoridad en la región, por esta actitud deleznable”.



Igualmente ha apuntado que otros centros de cabecera, como el de Cifuentes, “están suspendiendo las atenciones médicas en sus consultorios ante la falta de personal”.



A toda esta situación que vislumbra a todas luces que “el sistema está desbordado y con falta de personal” se le suma la decisión del Gobierno regional de reducir en los presupuestos de este año nada menos que 44 millones de euros en la partida dirigida a Sanidad. “Castilla-La Mancha, junto con Aragón y Asturias, son las únicas comunidades que en plena pandemia y escasez de profesionales han reducido el gasto en Sanidad”.



Por ello, Patricio ha exigido al presidente socialista de la Junta de Comunidades “una respuesta inmediata que garantice la asistencia de los pacientes de Torrejón del Rey, de Azuqueca de Henares y de toda la provincia de Guadalajara”.