Los presupuestos de la Diputación de Guadalajara salen adelante con el único apoyo de PSOE y Ciudadanos

viernes 31 de diciembre de 2021 , 07:18h

La Diputación de Guadalajara ha sacado adelante, con el único apoyo del equipo de Gobierno (PSOE y Cs), la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra de PP y Vox, el presupuesto para 2022, unas cuentas que ascienden a algo más de 74,46 millones de euros, 9 millones más que en 2021, lo que supone un crecimiento del 14,4%, y que contempla más de 28,7 millones de inversiones en la provincia. Sólo se ha aceptado una enmienda parcial mientras que se han rechazado las enmiendas a la totalidad del PP y de Vox.



En una versión de nuevo telemática por parte de algunos diputados debido a la pandemia y en el último pleno del año, la Institución provincial ha aprobado con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, en el último pleno del año, un presupuesto que recoge un incremento en el capítulo de inversiones del 31%, lo que supone 6,8 millones más que en el pasado ejercicio, pero según el portavoz de la formación ‘popular’ en la Institución, Alfonso Esteban, pese a este incremento, no contempla “nada nuevo” y vuelve a “vender” proyectos como el Parque de Bomberos de Sacedón, recriminado que hasta ahora no se hayan ejecutado otras partidas aprobadas.



El portavoz de la formación mayoritaria en la oposición ha mostrado su perplejidad por unos presupuestos que son “continuistas y sin ideas” a pesar de que se incrementan más de un 14%, al no existir ni un solo proyecto nuevo; y de los ya existentes, a excepción del Plan de Asfalto, ninguno se ha incrementado, ha subrayado.



Así las cosas, Esteban cree que estas cuentas están llenas de “mentiras”, y ha recriminado al presidente, el socialista José Luis Vega, “haberle pillado con el carrito del helado” con unos anuncios en la memoria sobre estas cuentas que no se ajustan, convencido de que se ha “inflado” con ayudas, en vez de apostar más por los pueblos de la provincia directamente.



También ha recriminado al Gobierno Provincial que aún tenga pendientes algunos proyectos de años anteriores mientras les encanta “regar de subvenciones toda la provincia” sin tener en cuenta la concurrencia. En este sentido ha hablado de casi el 70% en concesiones de forma directa y como ello “va a más”, al margen de criticar al equipo de Gobierno que contemple más de un millón de euros para financiar competencias autonómicas. “Este camino es peligroso”, ha apostillado Esteban.



También ha manifestado ponerle “los pelos de punta” que la Diputación abandone la prestación de servicios, observando que cada vez se pone más dinero en manos de otros cuando son ellos los que deberían controlarlo, ha señalado Esteban refiriéndose concretamente a los 500.000 euros de más que se van a otorgar a los Grupos de Desarrollo para prestar asistencia a los municipios de cara a la tramitación de los fondos europeos.



Por ello, desde el PP han instado al Gobierno de la Diputación Provincial a mostrarse más vigilante con esos recursos y controlar si los técnicos prestan la atención adecuada, preguntándose su portavoz si, quizá, se está haciendo “un club de amigos”.



Un pleno que se ha prolongado algo más de cinco horas y en el que la portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos, vicepresidenta y diputada del área de Bienestar Social, Olga Villanueva, ha defendido su apoyo a estos presupuestos y la línea en la que han trabajado junto al PSOE durante todo este 2021, haciendo hincapié en soporte ofrecido a colectivos tan importantes como los mayores con programas “imprescindibles” como el de ‘Como en casa’ y ‘Tu medicación al día’.



En este sentido, ha apuntado como se contempla una partida de 1,1 millones entre ambos, gasto al que unirán para el 2022 otra para la realización de cursos de formación dirigidos también este colectivo, con el fin de que puedan combatir la brecha digital que existe.Desde el Grupo Provincial de Vox, su portavoz, Iván Sánchez, ha justificado su voto en contra y la enmienda a la totalidad que han presentado en el desacuerdo sobre cómo se están ejecutando estas cuentas, que considera “una consecución de las de 2021”, en las que se recogen “pocas inversiones nuevas” y se vuelve a anunciar, un año más, un parque de bomberos en Sacedón que “nunca llega”.



No ha salido adelante ni su enmienda a la totalidad ni las parciales que ha presentado referidas al apoyo a los ganaderos cuyo ganado sufre los ataques del lobo, más ayuda a los ayuntamientos, un concurso de redacción ilustrada dirigido a los escolares sobre la Constitución con una partida de 6.000 euros u otra partida de 40.000 euros enfocada a fomentar la natalidad en los municipios han sido aceptadas, como tampoco se han apoyado las peticiones del PP vinculadas con áreas como obras hidráulicas, entre otras.



Un debate que se ha prolongado durante cerca de seis horas, y en el que los diputados han tratado de concluir sus intervenciones con un talante más conciliador y amigable, tal vez motivado por las propias fiestas navideñas. El presidente ha finalizado su intervención con el deseo de que el próximo presupuesto se pueda aprobar sin la pandemia y felicitando a todos los diputados la Navidad.