Pedro Sánchez SOLO responde preguntas de periodistas y medios afines en su balance de final de año

jueves 30 de diciembre de 2021

En su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para hacer balance político y económico del año y de las perspectivas para la segunda parte de su mandato, Sánchez ha defendido una reforma laboral sin cambios en el Parlamento y ha reconocido que es "altamente improbable" que pueda llegarse a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a mostrar la TOTAL FALTA DE RESPETO que tiene hacia los medios de comunicación, en especial de aquellos que nos son favorables a su ideología o siguen sus directrices al dictado de lo que manda Moncloa, en esta ocasión ha sido en la rueda de prensa posterior al balance anual que ha hecho de su Gobierno.



Al término de su discurso, Sánchez solo ha permitido las preguntas de los medios afines a su partido. Eran La Sexta, Cadena SER, TVE, Efe, El País y eldiario.es. Un detalle que no ha pasado inadvertido para los periodistas y que ha enfadado a aquellos que no han tenido oportunidad de formular pregunta alguna.



Son escasas ruedas de prensa que el presidente del Gobierno realiza en nuestro país y procura siempre colocar en primera fila a los medios afines que no critican su gestión, algo que no ocurre en rueda de prensa es tras los Consejos Europeos en Bruselas. Unas comparecencias que si no son obligatorias sí que están regladas y no pueden eludirse.



Además solo suele comparecer en sus viajes en el exterior. Este año lo ha hecho en cinco ocasiones. Desde que Sánchez es presidente, y salvo en un par de ocasiones, se han suprimido las habituales comparecencias en la sala de prensa cuando se recibía a un mandatario extranjero en La Moncloa.