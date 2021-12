El PP pregunta a Vega qué ha sido de los 610.000 euros aprobados para el arreglo de consultorios locales de Guadalajara y qué hay de la prometida segunda fase del plan

miércoles 29 de diciembre de 2021 , 13:04h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha apuntado que en el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022, y que pretenden aprobar mañana en pleno de la Institución Provincial, no se ha contemplado partida alguna para la segunda fase del proyecto de arreglo de consultorios “que tan positivamente nos vendieron el pasado mes de octubre y que así comprometió el propio presidente Vega.”



Es más, el portavoz popular, ha recordado que, en esa sesión plenaria, los socialistas llevaron una modificación de crédito por importe de 610.000 euros para la firma de un convenio con la Junta de Comunidades para arreglo de consultorios locales de la provincia. Desde aquello, ha aseverado Esteban, “nada se ha vuelto a saber, no conocemos si ha habido convenio ni si se ha firmado. Lo que sí sabemos es que en las cuentas de 2022 no hay ni un solo euro presupuestado para este fin”.



Por todo ello, el portavoz popular se ha preguntado para qué llevó el equipo de Gobierno una modificación presupuestaria sabiendo que no la iban a ejecutar. “Esto es una muestra más de la nefasta gestión de este Gobierno, liderado por José Luis Vega y formado por PSOE y Ciudadanos. Un equipo que presenta programas de inversión a bombo y platillo para luego no llevarlos a efecto”.



Subvenciones directas a los Grupos de Desarrollo



En esta misma línea, Esteban ha mostrado la sorpresa de su Grupo al comprobar que la subvención presupuestada para los Grupos de Desarrollo, que hasta ahora ascendía a 200.000 euros, y “este año nos encontramos que ésta se incrementa hasta llegar a los 700.000 euros, es decir, 500.000 euros más”, y la explicaciones que da el presidente en su memoria es que quieren que, a través de estos grupos, se pongan en marcha oficinas técnicas de apoyo a los ayuntamientos para la gestión de los fondos europeos.



Ante esta maniobra, desde el Grupo Popular se plantean cómo va a controlar la Diputación Provincial “que a todos los municipios se le atiende por igual” y exigen al equipo de Gobierno que dé cuenta del control que se va a realizar sobre el acceso de ese personal, que en la administración debería seguir los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la supervisión que va a tener la Diputación Provincial sobre todo ello, porque, de no concretarlo, nos parecerá un auténtico despropósito”



Además, desconocen por qué la Diputación se desprende de 500.000 euros “en lugar de dotar a la administración provincial de la infraestructura necesaria para prestar este servicio de manera directa”. En este sentido ha destacado que hay que “tener cara dura” para admitir que los informes de licencias urbanísticas en los municipios todavía lleven un retraso de siete u ocho meses y no hacer nada y entregar 500.000 euros a los Grupos de Desarrollo para que contraten ingenieros y arquitectos. Por ello, a animado al equipo de Vega a “explicárselo a todos los alcaldes de la provincia, de cualquier signo político, cuando le pregunten cómo van las licencias de sus pueblos”.



Por último, ha recordado que Vega y los socialistas se negaron a apoyar a las mancomunidades, como agrupaciones de los propios ayuntamientos, que se estaban viendo abocadas a llevar a cabo la contratación de técnicos y ahora están dispuestos a darles 500.000 euros a los Grupos de Desarrollo de esta forma tan opaca.