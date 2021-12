La exalcaldesa del PSOE de San Martín de Valdeiglesias y detenida por corrupción urbanística en Madrid

martes 28 de diciembre de 2021

Ayuso visita San Martín de Valdeiglesias para apoyar la “valentía” de su alcaldesa.-



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este lunes San Martín de Valdeiglesias para apoyar a la alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, por su “valentía” al denunciar supuestas irregularidades de la anterior regidora socialista, Mari Luz Lastra, que fue detenida por la Guardia Civil el pasado 15 de diciembre.



Ayuso explicó que cuando la alcaldesa llegó al municipio detectó el posible "comportamiento fraudulento" y fue "muy valiente al ponerlo en conocimiento de la Justicia". "Hace pocos días la Guardia Civil detuvo a ediles y a la exalcaldesa por un posible caso de corrupción. Quiero dejar claro el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la alcaldesa. No estás sola ni lo está tu equipo", manifestó.



La Guardia Civil detuvo al menos a doce personas en una operación contra la corrupción urbanística en el pantano de San Juan, en Madrid, entre las que se encuentra la exalcaldesa socialista de la localidad de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) Mariluz Lastra y dos de sus concejales en la antigua corporación.



Según informó fuentes de la investigación, entre los arrestados también hay al menos tres exediles socialistas que ya no forman parte del ayuntamiento y algunos de sus familiares que recibían ayudas municipales.



La cifra final de detenidos podría estar cerca de la veintena.



La denominada operación Pantano se activó a primera hora del pasado miércoles y, junto a la exalcaldesa, han sido arrestados el ex teniente de alcalde de la corporación Luis Haro y el exconcejal de Festejos Pablo Luis Lastras, acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.



Las primeras pesquisas apuntan a que el anterior equipo de gobierno realizaba adjudicaciones a empresas de familiares o de amigos con una relación estrecha.



Todo comenzó con una denuncia de la actual alcaldesa, del PP, ante la Fiscalía Anticorrupción, que se derivó a la Fiscalía del Área de Móstoles. Otra de las ramas de la investigación surgió a raíz de una denuncia de unos constructores que consideraban que se había realizado una adjudicación irregular.



En un escrito fechado en noviembre de 2019, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía ya apuntaba a posibles irregularidades en la contratación de personal laboral temporal en el consistorio y advertía de que se realizaban muchos contratos de baja cuantía, en lugar de licitaciones.



Algunas de las empresas que fueron contratadas han sido registradas por los agentes del equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.



El Ministerio Público también reseñaba que en la facturación a terceros el Ayuntamiento no tributaba el IVA, a pesar de no estar exentos, y señalaba que se otorgaban subvenciones con falta de justificación.



Según la Fiscalía, conforme a la documentación presentada se participaba de "manera clara y reiterada" en la comisión de distintas irregularidades.



La fiscal jefe del área, Ana Martin-Forero, había decidido anteriormente denunciar por prevaricación urbanística a Lastra y Haro tras comprobar que el arquitecto municipal Ernesto Duran carecía de la condición de funcionario de carrera para firmar los expedientes urbanísticos de licencia de obra mayor de los años 2017 y 2018.



Durante esos años se "realizaron informes técnicos esenciales por el arquitecto del ayuntamiento de San Martin de Valdeiglesias sin ser competente para ello".



Otro de los focos de la investigación está sobre la empresa Costa Madrid, un ente mixto público-privado, ya que la Fiscalía asegura que no presenta sus cuentas anuales.



Esta sociedad se creó con el objetivo de urbanizar la zona del Pantano de San Juan.



El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Navalcarnero ha sido el encargado de dirigir la investigación.



En los registros en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, que se prolongarán aún durante varias horas, se ha recabado documentación en los departamentos de Obras, Subvenciones o Tesorería, y también se han recogido posibles pruebas en una docena de empresas relacionadas con el consistorio.



El Ayuntamiento, encabezado por Mercedes Zarzalejo (PP), ha anunciado que se personará en la causa, según han informado fuentes municipales a EFE.



"Pese a haberlo advertido en innumerables ocasiones a los concejales del PSOE y a los concejales no adscritos, lamentamos profundamente estos hechos, que trataremos con absoluta transparencia y sin interferir en el desarrollo de la investigación", ha dicho el consistorio en una nota informativa.