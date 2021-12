El Alba recupera el liderato con una nueva exhibición en casa

domingo 19 de diciembre de 2021 , 18:58h

En el magnífico largometraje de Woody Allen ‘Medianoche en Paris’ se ve al protagonista pasando por multitud de situaciones inesperadas e inolvidables una vez cambia el día en la capital francesa. El sino del personaje cambia cada medianoche para vivir una experiencia rocambolesca y fantasiosa.



El Albacete, que sabe resguardase al abrigo de la noche, está demostrando vivir muy bien con la luz natural. Pero especialmente en horario de mediodía. En esas horas logró el primer triunfo a domicilio del curso ante UE Costa Brava y en una soleada mañana de septiembre, desde las 12h, vivió su primer gran momento con la grada albacetista este año venciendo con una notable actuación ante el Real Madrid Castilla.



Hoy, con menos rayos de sol y más frío, el Albacete mantuvo la temperatura con un primer tramo en el que se vio la mejor versión de sí mismo y después con la gallardía suficiente para mantener la ventaja.



Ni cuatro minutos pasaron cuando el equipo ya hizo vibrar a su parroquia. Una frenética jugada, que culminaron con una eléctrica asociación Fuster, Alonso y Jordi, acabó en gol del ’11’ albacetista para empezar la mañana con alegría.



Ese gol no sació a los blancos, que mantuvieron el control, la compostura y el hambre. Tras varios minutos de dominio, en el minuto 20 Jordi Sánchez dobló la ventaja con un sobresaliente tiro cruzado. El Alba encarrilaba el partido pero la vida no es fácil. En el 25, Leiva recortó distancias e inició un momento de presión visitante sobre el arco de Bernabé. Bajó el frenesí atacante en ambas áreas y el Albacete se dedicó a nadar y guardar la ropa hasta el descanso.



En la segunda parte, el Algeciras no solo se aproximó, sino que anduvo muy cerca de igualar en varias ocasiones. Pero el entramado defensivo o un inspirado Bernabé, hoy capitán, sostuvieron la ventaja local, que pasada la hora de partido se incrementó de nuevo por mediación de Manu Fuster. Gol para calmar la situación y excitar a una grada ya de por sí entregada.



Así acabó un partido que sirvió para dar el pistoletazo de salida a una blanca navidad en la que nuestro Albacete ocupará la primera posición de su Liga.



FICHA DE PARTIDO



Albacete Balompié: Bernabé; Alonso (Llinares 85´), Djetei (Cantero 91´), Boyomo , Johannesson; Rubén M. (Gómez 91´), Pau Resta (Del Pozo 56´) , Fran Álvarez, Nando G. (Arasa 56´); Fuster y Jordi



Algeciras CF: Crespo; Mariano, Pepe Mena Borja (76´), Iván (Campaña 85´), López, Romero, Robin, Ferni, Leiva (Duarte 76´); Tomas, Roni



Árbitro: Martínez, José David. Amonestó con tarjeta amarilla a: Mariano, Ferni, Pepe Mena



Gol: 1-0, Jordi S.R. (3’) ; 2-0, Jordi S.R. (21´) ; 2-1, Leiva (25´); 3-1, Fuster (68´)



Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 17 del grupo II en la Primera RFEF.



5273 espectadores