Rubén de la Barrera: “Tenemos una familia construida espectacular”

domingo 19 de diciembre de 2021 , 18:59h

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha atendido a los medios al término del partido en sala de prensa. El míster ha iniciado su discurso explicando que “nos vamos al parón primeros de grupo después de un partido que era importante por muchas cosas, entre ellas, por los jugadores que hemos ido perdiendo a lo largo de la semana, por la gente del club que le echa muchas horas a esto, por la plantilla en general que ha hecho un gran esfuerzo y por la afición”.



Sobre el encuentro, el gallego ha apuntado que “ellos venían con ganas y tienen muy buena gente arriba”. “A partir de su gol hemos perdido algo el control del partido y hemos tenido unos minutos de incertidumbre pero es verdad que ellos tampoco han tenido muchas opciones. En la segunda parte ya hemos vuelto a estar mejor y con el tercer gol se ha abierto otro partido nuevo. Estoy contento porque la victoria de hoy era importante y fundamental”.



A pesar de la buena racha que lleva el equipo, Rubén de la Barrera también se muestra cauto. “En la Cultural y en el Depor tuvimos muy buenas rachas en casa y luego llegaron resultados más negativos”. “Nuestro objetivo es seguir prolongando esta racha positiva mucho más, aunque somos conscientes de que en algún momento se cortará, pero hay que disfrutar del momento”.



Cuestionado por los goles, ha comentado que “el primer gol es un golazo y la banda izquierda nos ha dado muchas cosas, aunque el segundo tanto también ha sido muy bueno”. “Defensivamente, aunque hemos concedido más acciones a balón parado, hemos estado conectados y se ha hecho un buen trabajo. Hay que seguir mejorando para afrontar con garantías la segunda vuelta”.



Una jornada más ha repetido que en el Albacete Balompié “hay una familia construida espectacular”. “Eso ya garantiza resultados y es muy bueno para gestionar bien los malos momentos. Con esto tenemos mucho ganado. Hoy hemos tenido varias bajas y el equipo ha respondido contra un equipo que tiene potencial para jugar el play off. Destacaría a muchos, pero por poner un ejemplo, Pau es un chico que jugó en Copa y hoy ha vuelto a repetir y ha respondido de manera positiva. Eso es muy bueno y estamos contentos porque sabemos que, tengamos que recurrir a unos u otros, todos van a dar la talla”.



En este sentido ha añadido que “nunca he tenido dudas de este equipo y me quedo con la línea ascendente que llevamos y con el partido frente al Castellón y al Villarreal”. “Hay derrotas que te hacen sentir que el equipo va a mejorar y que hay buenos mimbres, y eso me ocurrió el día del Villarreal”. El equipo regresará al trabajo el día 29 de diciembre.