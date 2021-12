Yunquera de Henares celebra su último Pleno del año ajustando su Presupuesto

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 17 de diciembre de 2021 , 21:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Yunquera de Henares celebraba este viernes el último de sus Plenos Municipales de 2021, siendo protagonista del mismo una serie de modificaciones de crédito para ajustar el Presupuesto ahora que termina el año.



Esto significa que se traslada el dinero de una partida que no ha sido necesario gastar, a otra que sí lo necesita. Una cuestión habitual al final de cada ejercicio. “El presupuesto es algo vivo, que se debe ir modificando dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo en el municipio a lo largo del año”, explicaba el alcalde, Lucas Castillo.



De esta manera, se consiguió dotación presupuestaria para cuestiones como el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, la aportación de Yunquera de Henares a la Mancomunidad Vega del Henares y la Mancomunidad de Servicios de la Campiña –creada recientemente para dotar a la localidad del servicio de arquitecto municipal– o para la celebración de festejos populares.



“Podemos estar muy contentos de la ejecución del Presupuesto que estamos realizando, siempre dentro de la estabilidad presupuestaria y del rigor a la hora de gastar cada euro de los yunqueranos”, añadía el primer edil.



La propuesta salió a delante con los votos a favor de los concejales del Grupo Popular, con la negativa de los de PSOE y de la edil de Unidas por Yunquera.



Despedida de Marta Dongil



Por otro lado, este Pleno también supuso la despedida de la portavoz de Unidas por Yunquera, Marta Dongil, quien deja su acta de concejal por motivos personales.



Lucas Castillo quiso agradecerle “su labor durante este tiempo, siempre constructiva, siempre de cara, pensando en lo mejor para el municipio”. Igualmente, le deseo “todo lo mejor en su nueva etapa”.



Por su parte, la ya ex concejala expresó que “esta experiencia me ha hecho crecer como persona”, incitando a una “reflexión para que en este Ayuntamiento haya una mayor labor constructiva, en lugar de tanta confrontación política”.