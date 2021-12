Detenida una joven por denunciar una falsa agresión homófoba en el barrio madrileño de Chueca

viernes 17 de diciembre de 2021 , 20:58h

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 24 años por simulación de delito tras confesar que mintió al denunciar haber sufrido una agresión homófoba en la plaza de Chueca el pasado día 10 de diciembre.



La joven presentó una denuncia en la comisaría de Arganzuela asegurando que había sido víctima de una agresión la noche anterior cuando paseaba junto a una chica de la mano por el barrio madrileño de Chueca.



Precisamente, esta chica declaró ante las cámaras de laSexta que un hombre la atacó por la espalda mientras paseaba de la mano con otra mujer, propinándole varios golpes y pronunciando graves insultos. "Noté cómo alguien me empujaba por detrás, me caí de espaldas y ahí empezó a darme patadas", dijo entonces. Un relato que, según ha confesado ahora ante la Policía, ha resultado ser falso.



Y es que, los agentes encargados de la investigación, al revisar las cámaras de seguridad de la zona, se percataron de que la agresión no existió, sino que fue una caída. Tras las averiguaciones pertinentes, la denunciante acabó confesando que todo este relato era falso. Tras ello, fue detenida acusada de simulación de delito, aunque ha quedado en libertad a la espera de juicio.