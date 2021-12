Denuncian que a la podemita Dina Bousselham "la han enchufado" en la Universidad pública de Castilla La Mancha del socialista Page

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 17 de diciembre de 2021 , 07:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lo denuncia y publica este viernes el digital OKDIARIO. "La asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo Dina Bousselham adoctrina a sus alumnos en la universidad pública de Toledo en la que imparte clases. Para ello, la podemita ha recibido una plaza en el Grado de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, creada en 1985 por el Gobierno autonómico que ahora lidera el socialista Emiliano García-Page. OKDIARIO ha asistido al seminario especializado en América Latina del que es profesora Bousselham. La ex asesora del fundador de los morados invitó a su clase al ex jefe de Gabinete de Iglesias, Pablo Gentili, para dar una charla a los alumnos. Ambos se encargaron de mentir a los estudiantes: Dina Bousselham aseguró que «Podemos no está siendo investigado por financiación ilegal» y su compañero argentino manifestó que «la Monarquía de España es corrupta»



"La enchufada Dina"



Según denuncia el digital OKDIARIO, "Bousselham ha sido colocada para impartir la asignatura Seminario de especialización: América Latina, cultura, sociedad y economía en el Grado de Estudios Internacionales. Según la guía docente, esta asignatura aporta conocimientos básicos sobre «la configuración de estas zonas geográficas como áreas geopolíticas influyentes en el nuevo contexto de mundialización cultural y globalización económica que constituye ya una realidad ineludible".



Esta materia debía impartirla Juan Luis Manfredi, doctor de Historia de América que ha sido nombrado titular de la cátedra Príncipe de Asturias, de la Universidad de Georgetown, en Washington D. C., donde estudió Felipe VI e impartió clases José María Aznar. Éste comunicó su salida al decanato en mayo de este año, sin embargo, no fue hasta ya iniciado el curso académico, en septiembre, cuando se convocó la plaza de la que resultaría beneficiada Bousselham.



"Clases de tapadillo"



Continúa OKDIARIO denunciando que "la ex asesora de Iglesias imparte las clases «ocultando» su identidad. Para ello, según fuentes consultadas por OKDIARIO, cuenta con el apoyo del decano José Alberto Sanz Díaz-Palacios, que es la persona encargada de actualizar la lista de profesores en el horario académico. Una gestión que ha pasado por alto en el caso que afecta a Dina Bousselham. Este periódico ha podido comprobar que en el calendario universitario situado junto a la puerta de cada aula, en la clase de Bousselham consta que la asignatura que ella imparte tiene «pendiente de asignar al profesor"..