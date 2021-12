Denuncian que los centros educativos de CLM están sin información sobre la campaña de vacunación de coronavirus a escolares

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 11 de diciembre de 2021 , 12:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) censura la ausencia de información que se está ofreciendo desde la Administración regional a los centros educativos sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19 a menores de 5 a 11 años, que comenzará este próximo miércoles con el grupo etario de 10 y 11 años.



Los equipos directivos carecen de instrucciones, no existe ningún protocolo y todavía no se conoce cómo se organizará el modelo mixto de vacunación entre centros escolares, centros sanitarios y otro tipo de espacios.



La campaña de vacunación supone un desafío para los docentes y añade un nuevo problema de organización más para los equipos directivos de estos centros educativos, ya saturados y sin personal de administración y servicios que descargue de tantas labores que no son propiamente docentes. De hecho, CSIF ha intensificado su campaña #StopBurocracia por la sobrecarga de tareas que se desvían de la propia labor docente.



CSIF considera y reivindica desde hace años que es necesario contar con personal de enfermería en cada centro educativo, y más desde que comenzó la actual pandemia, lo que permitiría articular de manera efectiva la gestión de esta campaña de vacunación.



No en vano, se ha generado una enorme confusión después de que el Gobierno regional anunciase en un primer momento que todas las dosis se administrarían en los centros educativos y posteriormente señalase que se combinará la vacunación entre los centros de salud y los colegios.



Con todo, existen grandes dudas, entre ellas sobre la autorización de los padres o tutores legales; la garantía de la confidencialidad sobre aquellos menores que no sean inmunizados o la gestión del tiempo de observación para detectar reacciones adversas.



CSIF señala que siguen aumentando el número de casos de Covid en las aulas, a pesar de los datos que ofrece la Consejería de Educación, y que incluso se está produciendo una infradetección de casos al no identificarse al alumnado asintomático, para lo cual habría que realizar un cribado general.



De hecho, además de la vacunación y de administrar la tercera dosis a los docentes, se debe contratar más profesores para reducir ratios y habilitar espacios adecuados, así como continuar con una ventilación adecuada combinada con la instalación de purificadores y medidores de CO2.