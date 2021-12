El PP denuncia "el abandono en materia sanitaria al que tienen sometido los socialistas al municipio de Matarrubia"

jueves 09 de diciembre de 2021

El secretario provincial del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha criticado “el abandono al que tienen sometido” los socialistas a los pueblos de la provincia. Esteban ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, donde ha reprochado al Gobierno de Emiliano García Page que “se jacte de hablar mucho y de defender la lucha contra despoblación, y lejos de aplicar las medidas necesarias en los pueblos, como mantener el servicio médico para atender a los vecinos, se dediquen a recortarles estos servicios”.



Esteban ha asegurado que a los socialistas “no le importan nada” los 288 municipios de la provincia, muchos de ellos con menos de 100 habitantes, y ha defendido que las personas de nuestros pueblos “no pueden ser vecinos de quinta, sino que tienen que ser de primera”, como en la zona urbana, y es imprescindible “garantizarles los derechos fundamentales como en este caso el acceso a la sanidad, del que ahora mismo no tienen”.



Por su parte, el vicesecretario de Acción Política, Román García, ha recordado que hace unas semanas se hablaba de inversiones en consultorios locales y desde el PP aprovecharon ese momento para reclamar al Gobierno de Page que dotase en el presupuesto de 2022 las cantidades oportunas para cubrir las vacaciones de los profesionales y poder seguir dando atención en los centros médicos de nuestros pueblos.



Pero la realidad en muchos de ellos “es mucho más grave, porque en ellos no se cubre ni siquiera el servicio o frecuencia usual del personal sanitario durante todo el año”. García ha recriminado al PSOE que “se llene la boca diciendo que son los grandes defensores de los servicios sociales y el resto de servicios públicos”.



Frente a ello, en el caso concreto de Matarrubia, pasaron de una frecuencia de un día a la semana de prestación de servicio médico a una supuesta prestación de una vez de cada 15 días, que además no se está cumpliendo, incluso hay periodos de hasta seis semanas sin asistir al consultorio. “Estos vecinos ven cómo el Gobierno de Page recorta en sanidad en su pueblos”. Vecinos que son mayores y necesitan acudir regularmente a una consulta, ha explicado, “se ven obligados en muchas ocasiones a desplazarse hasta Yunquera de Henares pidiendo favores a otros vecinos o familiares porque tampoco tienen un transporte público adecuado”.



Desde el Partido Popular de Guadalajara “pedimos al Gobierno socialista que revierta todos los recortes a los que somete a los vecinos de la provincia de Guadalajara y que, si de verdad quiere prestar atención y luchar contra la despoblación, se haga con medidas efectivas. “De nada sirven comisionados y otros órganos en los que colocan a sus cargos socialistas, ni las conferencias en Paradores o grandes escenarios, y tampoco sirven los titulares en prensa, donde se lucha contra la despoblación es en nuestros pueblos y defendiendo los servicios públicos esenciales”.



El alcalde de Matarrubia, Juan Pablo Carpintero, ha explicado que la gran mayoría de personas que viven en los pueblos son gente muy mayor que carece de servicios. Carpintero ha criticado que los dirigentes socialistas alardeen de su lucha contra la despoblación cuando “no son capaces de defender y asegurar servicios tan básicos como la asistencia sanitaria. Así no vamos a fijar población ni mantener a los mayores que tenemos”, ha asegurado



El alcalde ha apuntado que actualmente llevan cuatro semanas sin servicio médico en el municipio y que ha enviado numerosos escritos a la Delegación, que se limita a contestar que conforme a la ratio, la asistencia es cada 15 días “y tampoco cumplen eso”. En el caso de una urgencia nos remiten al centro de cabecera cuando hablamos de personas, en su mayoría, de movilidad reducida que dependen de otras personas para poder ir. “Esta situación hace que el sentir de nuestros vecinos, especialmente de nuestros mayores, sea el del abandono y por ello pedimos que nos mantengan y doten los servicios mínimos médicos y de transporte”.



Finalmente, el primer edil ha aclarado que esta situación no es puntual porque ya en el verano estuvieron seis semanas sin asistencia médica porque coincidían las vacaciones con los salientes de guardia y “no cubren nada”. Incluso, ha señalado, que la realidad en la zona de salud de Yunquera de Henares es que hay déficit de médicos y los socialistas “no hacen nada”, ha concluido.