Núñez exige a Page que demuestre con su voto si está a favor de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de Sánchez

jueves 02 de diciembre de 2021 , 18:41h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha indicado que el PSOE de Page, con su voto, puede decir si está a favor o en contra de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana y de decidir si “apoyamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que haya más seguridad y más Estado de Derecho” o si, por el contrario, se “aplican las tesis de Sánchez”.



Así lo ha indicado durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha reiterado que los diputados socialistas deben elegir “si votan con Sánchez o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.



Si vota en contra de esta reforma, según ha señalado Núñez, Page podrá “redimirse” de su no asistencia a la manifestación del pasado sábado en Madrid, donde todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma unida, rechazaron esta propuesta de modificación.



El presidente del PP-CLM ha recordado que esta Ley ha servido para luchar contra el terrorismo o para garantizar el orden público en la pandemia, por lo que es “plenamente constitucional”, garantizando la seguridad y la libertad de los ciudadanos, así como el Estado de Derecho y la Democracia.



Núñez ha aseverado que los agentes no necesitan que un presidente como Pedro Sánchez les diga “como tienen que hacer su trabajo en la calle”. “Creo firmemente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque saben hacer su trabajo de forma profesional y necesitan un marco jurídico”, ha dicho, al tiempo que ha reiterado que no necesitan reformas “ideológicas” que solo sirvan para “contentar” a Bildu o ERC.



Por ello, Núñez ha recordado las palabras de Page cuando decía que “con tal de que Sánchez siga en el sillón de La Moncloa, hay que pactar con quien haga falta”. “Page está más con Sánchez que nunca”, ha dicho.



Igualmente, el líder del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que quien reconoció a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando en marzo de 2018 firmó el acuerdo de equiparación salarial, que Sánchez no ha cumplido.



Núñez ha incidido en que la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, ha “desmontado en 15 minutos” la estrategia de Page cuando defiende “que no tiene nada que ver con Sánchez”. “En 7 ocasiones ha defendido, con nombre y apellidos, a Pedro Sánchez, usando el argumentario nacional del PSOE porque hoy el PSOE de Page es más PSOE de Sánchez”, ha concluido.