La Policía Nacional y el Ayuntamiento de Guadalajara establecen un protocolo para búsqueda de personas desaparecidas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 30 de noviembre de 2021 , 17:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez, ha presentado esta mañana el protocolo de colaboración para búsqueda de personas desaparecidas acordado entre la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Policía Local, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Este documento, impulsado desde la Comisaría de Policía Nacional “establece qué se debe hacer y cómo se debe hacer, sobre todo durante las primeros momentos, que son críticos”, ha explicado Gómez.



Aunque los casos de desapariciones involuntarias y de riesgo no son frecuentes en Guadalajara, según ha indicado la subdelegada, “sí que generan una importante preocupación y requieren de una actuación rápida, pero también muy coordinada”. De hecho, el protocolo está orientado sobre todo a este tipo de situaciones, estableciendo pautas de actuación para cada uno de los actores implicados en la búsqueda. “El objetivo es siempre lograr más agilidad y eficacia en la movilización de los recursos humanos y materiales disponibles en el dispositivo de localización”, ha subrayado.



La dirección del dispositivo y la responsabilidad de la investigación recae sobre Policía Nacional, que establecerá un puesto de mando para gestionar estos recursos. En todo caso, el protocolo fija funciones específicas, como son la sectorización del terreno y búsqueda en zonas escarpadas y de difícil acceso para los Bomberos o el control de accesos para la Policía Local.



Al igual que Protección Civil con sus voluntarios, todos los demás cuerpos aportarán recursos humanos para los grupos de búsqueda y también los recursos materiales de los que disponen, como los drones de los que disponen la Policía Local y los Bomberos, o la unidad canina de estos últimos.



En este sentido, la concejala de Seguridad de la capital, Pilar Sánchez, ha puesto en valor “la colaboración entre instituciones y cuerpos de seguridad”, definiéndola como algo “necesario y obligatorio” para poder dotar a la ciudadanía de la seguridad adecuada.



Sánchez ha incidido en que este protocolo supone que todos los cuerpos implicados aporten “sus medios y su conocimiento”, destacando el trabajo realizado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad que ha sectorizado todo el territorio, teniendo en cuenta todas sus características para poder determinar qué medios acudirán en cada caso.



Por su parte, el comisario provincial de Policía Nacional, Carlos Julio San Román, ha destacado que el protocolo también permitirá organizar la colaboración ciudadana, tan importante en estos casos, y canalizar la información. El comisario ha aportado algunos datos sobre desapariciones, señalando que el año 2020 recibieron 124 denuncias por esta causa, mientras que este año la cifra llega a 147.



No obstante, ha precisado que en la gran mayoría de los casos se trata de desapariciones voluntarias –“más que desapariciones, suelen ser fugas de menores de edad, que además son reincidentes”, ha puntualizado- y se resuelven con el retorno a los pocos días. “Apenas ha habido casos de carácter inquietante, por ejemplo de personas con deterioro cognitivo, discapacidad o algún tipo de trastorno y, en este momento, no hay ninguna desaparición sin resolver”, ha asegurado.