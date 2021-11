El consumo de marihuana no afecta al rendimiento de los agentes militares

viernes 26 de noviembre de 2021 , 17:27h

Finalmente, y lentamente también, continúan por deshacerse los viejos estereotipos erróneos a los que suele asociarse la marihuana. Gracias a los diferentes cambios que han comenzado a desatarse a lo largo de todo el mundo durante los últimos años, la perspectiva que la sociedad tiene en relación al consumo de cannabis ha conseguido ir mutando para dejar atrás muchas concepciones incorrectas que en un momento fueron de hecho consideradas ciertas.

Desde que la marihuana es dañina, que genera dependencia, convierte a los consumidores en vagos o ‘hippies’, poco a poco y con paciencia, hemos conseguido que nuestra mentalidad como comunidad se cuestionara la veracidad de tales afirmaciones para concluir al final que se trató siempre tan solo de opiniones subjetivas. Y todo esto claro, siempre respaldado por estudios e investigaciones científicas, no solo más opiniones subjetivas de aquellos partidarios del consumo de cannabis.

Ahora, por ejemplo, un gran avance ha tenido lugar gracias a un estudio reciente llevado a cabo por la Corporación RAND (RAND Corporation), una organización sin fines de lucro enfocada en la investigación y el análisis de problemas que afectan a las personas en todo el mundo acerca de temas como la seguridad, la salud, la educación, la sostenibilidad, el crecimiento y el desarrollo.

En uno de sus estudios más recientes la organización encontró que no existen evidencias de que aquellos reclutas del ejército de los Estados Unidos con antecedentes de consumo de marihuana fueran de ‘mayor riesgo’ en general que cualquier otro recluta.

La investigación tomó como objeto a más de miles de soldados alistados en el Ejército más allá de su anterior uso del cannabis u otras cualidades en sus registros consideradas como descalificantes, como antecedentes de depresión o trastornos de ansiedad.

“A diferencia de las expectativas, los soldados admitidos y aquellos con un historial de uso de marihuana o con antecedentes de ciertas condiciones de salud conductual no demostraron ser más riesgosos en ningún aspecto.’ Indicó RAND Corporation en “An Empirical Assessment of the U.S. Army’s Enlistment Waiver Policies”.

De hecho, los investigadores encontraron que los resultados que más se asemejan a las expectativas fueron aquellos casos en los que se trataba de reincidencias, donde las accesiones con alguna característica específica tienen más probabilidades de mostrar resultados negativos con dicha característica.

Para el estudio se tomó como referencia toda la información almacenada de reclutas que se unieron al ejército regular desde el año 2001 hasta el 2012. Entre ellos, se analizó quiénes habían sido aquellos que requirieron de excepciones para ser admitidos, ya sea por el previo uso de cannabis, o por patrones conductuales. Una vez distinguidos, se analizó el registro personal de cada uno para ver de qué manera se había desempeñado estos reclutas durante su primer mandato en el Ejército.

Los resultados encontraron que aproximadamente un 15% de los reclutas habían necesitado algún tipo de exención para poder ingresar, y que gran parte de las veces esto se debía a razones de salud, y que menos del 1% contaba con antecedentes de consumo o posesión de cannabis, depresión, ansiedad, o TDAH.

Mientras que se pudo concluir que todos estos reclutas como grupo no eran más riesgosos y que de hecho habían mostrado un desempeño casi igual a aquellos tomados como ‘modelo’ el estudio si pudo concluir que uno de los patrones que estos si tienen en común era una mayor probabilidad de abandonar el servicio militar. Aunque, el estudio encontró también que aquellos con antecedentes de marihuana contaban con la misma probabilidad que otros de completar su primer mandato y convertirse en sargentos, y que abandonar el ejército por razones de salud o renacimiento era menos probable.

En conclusión, podríamos decir que el hecho de que un soldado consumiera o no cannabis, tal como lo ha demostrado el estudio, no tiene ningún tipo de relación con su rendimiento, y que en todo caso, se trataría más de una coincidencia.

Un caso del todo distinto pero en la misma línea es la noticia reciente de que Amazon ha dejado de excluir a prospectos empleados por el uso de cannabis. Ya que pudo verse a lo largo del tiempo que el uso de esta planta no afecta el rendimiento de los empleados, la empresa decidió aceptar a aquellos trabajadores que son abiertamente consumidores de marihuana, siempre que no lo realizaran en horario laboral, claro.

