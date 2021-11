La plantilla de Lactalis-Nestlé de Marchamalo parará 4 días de forma parcial en defensa de su convenio

miércoles 24 de noviembre de 2021

La plantilla de Lactalis-Nestlé de Marchamalo ha acordado este miércoles convocar cuatro jornadas de huelgas parciales de cuatro horas en defensa de su convenio colectivo. De no alcanzarse un acuerdo con la empresa en la preceptiva mediación previa a la huelga, los paros se llevarán a cabo los próximos días 14, 15, 16 y 17 de diciembre al inicio de cada turno.



Así lo ha decidido una "amplísima mayoría" de las 525 personas que integran la plantilla de la 'joint venture' Lactalis-Nestlé en las tres asambleas, una por turno, celebradas en la noche de este martes y a lo largo de la jornada de este miércoles, convocadas por el comité de empresa tras constatar "la nula voluntad de la empresa de acercar posiciones en la negociación colectiva", ha informado CCOO en nota de prensa



"En la última reunión, el pasado día 12, la dirección volvió a rechazar todas nuestras reivindicaciones. Desde que comenzamos las negociaciones a primeros de año, no sólo se ha mantenido sus propuestas iniciales, sino que además las ido endureciendo y recortando", ha indicado presidente del comité, Ángel Fernández.



Los cuatro sindicatos que integran el comité de empresa, CCOO, USO, UGT y CSIF, han calificado siempre de "miserable" la subida salarial propuesta por la empresa, "y más miserable aún su negativa a acabar con la discriminación laboral y retributiva que sufren las y los trabajadores del centro de distribución, que son un 40% de la plantilla".



La empresa, que también ha rechazado reiteradamente el resto de propuestas del comité, agradeció el pasado día 12 "el esfuerzo de la representación de la parte social por presentar alternativas, pero éstas no encajan en el planteamiento de la representación empresarial".



Tras el fracaso de aquella reunión, el comité de empresa decidió el martes de la semana pasada convocar a la plantilla para informar de la situación y proponer un calendario de huelgas, inicialmente cuatro jornadas de paros parciales de cuatro horas, que ha sido ratificado por unanimidad.



"Nuestra empresa tiene unos resultados económicos magníficos e incluso mejoró su beneficio un 10% más el año pasado con la crisis de la pandemia y sabe de sobra que eso fue posible gracias al esfuerzo de la plantilla. Estos son datos y son hechos. No se entiende, ni es de recibo, la actitud miserable de nuestra empresa en la mesa de negociación del convenio. Así lo sentimos los representantes de los trabajadores y así lo sienten todos y cada uno de nuestros compañeros y compañeras", subraya Fernández.



"Instamos a la dirección de Lactalis-Nestlé a acudir a la mediación previa a la huelga con otro ánimo, otro espíritu y otra voluntad diferente a la que han mostrado durante todos estos meses", concluye el presidente del comité.