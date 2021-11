Un Alba errático choca contra el Peñón

domingo 14 de noviembre de 2021 , 20:03h

El Alba cayó derrotado en tierras andaluzas en una aciaga tarde en la que un cúmulo de errores le condenaron pese a su control del juego en el comienzo del choque y al hecho que se puso por delante en el electrónico.



El inicio fue atropellado y plano por parte de ambos equipos en unos minutos en los que el protagonista fue el viento. Con el transcurrir del choque, el Albacete se desperezó para, en el minuto 21, abrir el marcador por mediación de Fran Álvarez. Poco duró la alegría y la ventaja. Cuatro minutos después, Morante igualaba al remachar en área pequeña.



No ocurrió mucho más de ahí al descanso, más allá de algunas llegadas aisladas en ambas áreas.



En la segunda parte fue cuando llegó la tempestad para nuestro equipo. Pese a que se acercó a los dominios de Nacho, fue la Balona la que vio puerta a la hora de partido. Golpe seco que mareó al Albacete, que no solo no pudo empatar sino que vio cómo el cuadro local abrió brecha en el minuto 79 y poco después selló el triunfo, hiriendo a un Albacete Balompié que se marcha de vacío de La Línea de la Concepción y con necesidad de resarcirse el domingo en casa.



FICHA DE PARTIDO



RB Linense: Nacho; Loren, Muñoz, Morante, Mena; Masllorens, Coulibaly (López 89´), Leandro (Abdoul 76´), Dorrio, Ñito (Koroma 84´), Oliva (Miranda 89´)



Albacete Balompié: Rosic; Alonso (Llinares 80´), Gálvez, Javi Jiménez Johannesson (Nando 80´); Rubén M. S. Maestre, Del Pozo (Fuster 66´), Fran Álvarez; Jeisson (Jordi 66´) y Sergi



Árbitro: Escudero Díaz, Jorge . Amonestó con tarjeta amarilla a: Gálvez, Maestre, Masllorens, Johanneson, Oliva



Expulsó a: Masllorens



Goles: 0-1, Fran Álvarez (21´) 1-1, Morante (25´) 2-1 Morente (60´), 3-1 Dorrio (79´) 4-1, Koroma (86´)



Incidencias: Partido disputado en La Línea de la Concepción. Correspondiente a la jornada 12 del grupo II en la Primera RFEF.