La mejoría en el juego no le es suficiente a un C.D. Yunquera que vuelve a caer derrotado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 14 de noviembre de 2021 , 19:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Otro partido más y ya van once, sin que los yunqueranos puedan conseguir los tres puntos en liza en una temporada en la que nada les sale bien.



En el partido disputado en la matinal de este domingo frente al conjunto toledano del Orgaceño los pupilos de Yagüe experimentaron una leve mejoría en su juego respecto a los encuentros de las primeras jornadas. Los yunqueranos, muy bien plantados, tuvieron el dominio del juego en la primera media hora sin que su rival diera muestras de peligro esperando atrás agazapado. En el treinta y dos del primer acto del choque llegaba la recompensa para los locales con un gran gol conseguido desde fuera del área por Miguel Gómez tras un potente disparo que sorprendía a Rodríguez Gónzalez sin que nadie este pudiera hacer nada para evitarlo.



Pero dice el refrán popular que dura poco la alegría en la casa del pobre y eso le pasaba al conjunto azulón cuando tres minutos más tarde de adelantarse en el marcador se encontraba con una contra del conjunto toledano finalizada en gol por Daniel Alcántara después de recibir un balón franco desde la banda izquierda y que suponía el empate. Esta jugada que suponía el empate fue protestada por los locales al considerar que hubo una mano previa de un delantero orgaceño antes de efectuar el último pase.



Con el empate a los de Yagüe les volvieron a aparecer los viejos fantasmas y el agarrotamiento que les persigue toda la liga hacía acto de presencia transformándose en un gol en contra, tan solo tres minutos después de haber encajado el primero y que suponía un mazazo tremendo para sus aspiraciones de victoria en este encuentro. El gol lo anotaba de tiro cruzado Rubén Álvarez sirviendo a los toledanos para darle la vuelta al marcador a tan solo siete minutos de que ambos conjuntos se retiraran al descanso.



Tras el paso por vestuarios y cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos llegaba el tercero para los orgaceños al considerar el colegiado que el tiro de David Sánchez había sobrepasado la línea de gol cuando el central azulón Yago había despejado el balón bajo palos. El tercero caía como un jarro de agua fría para los yunqueranos que les dejaba, tocados y desmotivados.



Con un resultado tan en contra Joaquín Yagüe movía el banquillo pero esto no daría ningún tipo de aliciente al juego azulón que ya no era el mismo de la primera mitad no encontrando en ningún momento una buena versión. El ataque más bien a la desesperada de los anfitriones solo servía para que los visitantes se sintieran cada vez más cómodos a la contra materializando prácticamente en gol cada una de ellas. Y así llegaron los tantos de Sergio Fernández y de Rubén Álvarez, minutos sesenta y siete y setenta y cinco respectivamente finalizando sendas contras en las que la zaga azulona no estuvo acertada para defender. Dos regalos que pudieron ser más de haberles acompañado la suerte a los delanteros rojiblancos.



De ahí hasta el final del encuentro la cosa ya no dió para más y a pesar de las tímidas acometidas creadas por los locales el marcador ya no se movería.



En resumidas cuentas abultada, quizás exagerada, derrota del conjunto azulón que aún está muy lejos de su mejor versión y que de no encontrarla pronto puede ser muy tarde para intentar la permanencia en la categoría.



El próximo partido los yunqueranos visitarán Yuncos intentando al menos sumar algo positivo que les de la confianza que les está faltando en el juego en lo que va de temporada.