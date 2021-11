Doble ración de Belmonte

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 07 de noviembre de 2021 , 08:16h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Albacete de Rubén de la Barrera derribó una barrera psicológica que llevaba arrastrando más de tres lustros. Desde febrero de 2006 hasta hoy el equipo blanco había vivido todo tipo de experiencias y situaciones, pero no había experimentado dos triunfos en jornadas consecutivas en el Belmonte.



Y lo hizo con ímpetu pero también con paciencia, la que requería un partido tosco y a ratos incomodo en el que, pese a su superioridad, el cuadro blanco no logró aprovechar las ocasiones que tuvo en el primer acto. Un activo Jeisson, Rubén Martínez o la zaga a balón parado rozaron el tanto, pero el premio, como todo lo bueno de la vida, se hizo esperar.



Entre tanto el Linares Deportivo, un equipo serio que no se descompuso en ningún momento y que merodeó en varias situaciones los dominios de Rosic, se fue haciendo fuerte con el paso del tiempo, aunque el Albacete seguía imponiéndose y controlando la ación.



Y a la hora de partido, tras un cúmulo de acercamientos al área rival, se rompió la fuente. Rubén Martínez demostró por enésima vez su pericia y se sacó un gran golpeo cruzado que acabó besando la red.



De ahí a la conclusión el Albacete aguantó el resultado, pudo ampliar su colchón y bloqueó las acometidas andaluzas para, otra semana, más, la sexta del curso, dejar la meta de Rosic inmaculada.



FICHA DE PARTIDO



Albacete Balompié: Rosic; Alonso, Djetei, Javi Jiménez (Gálvez 72´) Johannesson; Rubén M. S. Maestre, Nando García (Jordi 54´) Fran Álvarez (Sergi 72´); Jeisson y Emi Gómez (Yaimil 54´)



Linares Deportivo : Ernestas; Gómez (Lolo 46’), Lara, Hugo Díaz, Rodri, Echaniz (Andriu 70´), Fran Carnicer, Barbosa, Perejón, Meléndez (Castillo 70´), Carracedo (Sanchidrian 18´)



Árbitro: Guzmán Escriche, Sergio . Amonestó con tarjeta amarilla a: Alonso, Barbosa, Llinares, Sanchidrian



Gol: 1-0, Rubén M (59’)



Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 11 del grupo II en la Primera RFEF.



5367 espectadores