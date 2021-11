Rubén de la Barrera: “ No todos los días son fiesta y hay que sudar mucho para sacar los puntos”

domingo 07 de noviembre de 2021

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha atendido a los medios de comunicación al término del partido. El entrenador ha iniciado su exposición explicando que “hemos logrado sumar 6 puntos consecutivos en casa, algo que hace tiempo no ocurría”. “Hay cosas positivas: tres puntos más y portería a cero. Además hemos tenido momentos muy buenos. Tras la petición de cambio de Fran nos han venido las cosas más adversas, pero hemos sabido sacar el partido adelante. No todos los días son fiesta y hay que sudar mucho para sacar los puntos”.



El gallego ha continuado indicando que “aquí hay una cosa que no se escapa y es que hemos disputado varias jornadas y estamos segundos, pero hay que seguir mejorando y día tras día tenemos que demostrar una personalidad mayor porque esto va en aumento y hay que ser fuertes”.



Cuestionado por los silbidos que, en algún momento, se han escuchado en el Carlos Belmonte, De la Barrera ha manifestado que “otra vez, como el otro día, suenan los silbidos”. “A veces hay que recurrir al juego directo y eso muchas veces no te lleva a ninguna parte, pero ya lo dije en la rueda de prensa anterior, en ocasiones hay que recurrir a otras cosas para poder guardar el marcador. Si el día que no estás brillante ganas también denota que estás en una buena dinámica”. En este sentido ha añadido que “el equipo no ha concedido ocasiones claras”. “Me quedo con muchas cosas buenas en cuanto al juego, aunque no hemos hecho un partido brillante”.



El entrenador ha recordado que “los partidos cuestan mucho ganarlos y aquí todos pelean”. “Hay que valorar las victorias. Creo que el equipo tiene calidad aunque nos vendría bien siempre marcar algún gol más. A pesar de que terminemos con 11 jugadores, hoy no han acabado al cien por ciento algunos y al resto siempre le toca sacrificarse un poco más”.



De la Barrera ha querido poner en valor las dos victorias consecutivas logradas en casa, algo que no sucedía desde hace más de una década: “Cuando a veces suceden las cosas no se suelen valorar del todo. A mí me gusta que el equipo mejore y busco la excelencia”.



Por último, y sobre la afición, ha resaltado que “aquí la gente viene porque es del Albacete y siente al equipo y al club”. “Estamos contentos de que la gente nos acompañe y siempre intentamos agradar. Hay momentos en los que el equipo brilla más y hay otros en los que toca más sufrir, y en esos momentos es cuando más empuje necesitamos. Sin el apoyo resulta más complicado”.