La joven Raquel García, del colegio Marista Champagnat, ganadora del 24º concurso internacional de cuentos de la Fundación Mainel

viernes 05 de noviembre de 2021 , 17:52h

Raquel García ha obtenido el tercer premio en la 1ª categoría (11-13 años) del concurso de relatos sobre ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) organizado por la Fundación Mainel, cuyo título es “Mirando al mar”, centrado en el ODS 6 (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos).



El jurado del XXIV Premio de Cuentos Fundación Mainel, compuesto por María Alcantud-Díaz, directora de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible y Vicedecana de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València; Antonio Egea Vivó, periodista y exdelegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana; Susanna Lliberós i Cubero, periodista y poeta; Pedro Ortiz Simarro, periodista y ex director de Las Provincias; y Cristina Celda, directora de la Fundación Mainel, ha valorado los relatos no sólo por su calidad literaria, sino también por los valores de solidaridad y justicia que reflejan, y su reflexión en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



El relato de Raquel es un texto dinámico y de gran calidad literaria que ha cautivado a los miembros del jurado, no sólo por su temática, de gran relevancia para la sociedad, sino por su frescor, espontaneidad y su inmensa capacidad para atraer al lector de un forma amena y dinámica.



El tutor de Raquel, Nicolás, destaca que “es un premio que reconoce la labor de todo el colegio, pues evidencia que la conciencia y educación que inculcamos a nuestro alumnado día a día en clase sobre la necesidad de transformar la sociedad y dirigirnos hacia un mundo más sostenible, da sus frutos”. Igualmente, resalta “la importancia de trabajar la lengua y acompañar a los estudiantes en su desarrollo lingüístico, pues es un elemento fundamental para su éxito académico”.



En esta 24ª edición han participado 37 centros educativos, de 6 países diferentes: España, Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. El premio consiste en la publicación de los relatos ganadores en un libro titulado “El mundo que quieres”, del que los premiados obtendrán, aparte de un diploma acreditativo, diez copias y una colección de libros, con el fin de fomentar el gusto por la lectura. Igualmente, el colegio Marista Champagnat ha recibido una colección de libros para fomentar la biblioteca del centro.