El Seseña deja al Yunquera "tocado y hundido"

C.D.YUNQUERA 0 - A D.SESEÑA C.F. 2

REDACCION

lunes 01 de noviembre de 2021 , 08:13h

Un barco que se hunde es el símil con el que se podría comparar al equipo del C.D.Yunquera en esta temporada. Este sábado la línea de flotación azulona ganaba metros hacia la profundidad de la tabla al cosechar una nueva derrota, esta vez ante el equipo toledano del A.D.Seseña.



Llegaban los de Ángel Custodio con el agua al cuello, siendo los farolillos rojos de la clasificación, al encuentro frente al Seseña con la mente puesta en lograr desesperadamente tres puntos que le pudieran aire fresco ante lo que viene siendo un malísimo comienzo de temporada. Pero una cosa es querer y otra es poder y si encima saltas al terreno de juego con la presión angustiosa de tener que conseguir una victoria que hasta ahora se viene resistiendo todo parece que se torna mucho más difícil.



El encuentro daba comienzo con un conjunto, el visitante, que coordinaba mucho más tranquilo sus jugadas mientras que los azulones, muy nerviosos, no eran capaces de hacer controles prolongados de balón de ahí las pérdidas constantes de la posesión. Fruto de la descoordinación del equipo local llegaba en el minuto veinte el primer gol para los seseñeros cuando Jaime Obama aprovechaba un descuido de la zaga para batir por bajo a Daniel Jaime.



A raíz de encajar el primer gol los yunqueranos se fueron alocadamente a por el empate conscientes de que si se aplicaban en el juego se podía conseguir. Con esa premisa los de Ángel Custodio empezaron a llegar a la meta defendida por el guardameta visitante, César Martín, teniendo hasta cuatro ocasiones claras de gol que no llegaron a fructiferar debido a la falta de acierto y de la mala suerte que se aferra al perro flaco. En estas los toledanos montaban alguna contra con cierto peligro y con esa dinámica fueron pasando los minutos y el marcador no se movería marchándose ambos conjuntos al descanso.



Tras el paso por vestuarios el guión del encuentro varió muy poco, los toledanos, bien plantados, aguantaban con solvencia las tímidas y escasas ocasiones de peligro que los azulones les planteaban, encontrándose los primeros cada vez más cómodos sobre el terreno de juego. Ángel Custodio buscó revulsivos realizando hasta cinco cambios que no pudieron variar la dinámica en el juego y que por el contrario al ser de corte atacante hacían flaquear al equipo en defensa cosa que aprovechaban los toledanos para plantarse sin apenas oposición ante Daniel Jaime con opciones claras de gol que este desmantelaría hasta en tres ocasiones evitando así que la diferencia en el marcador aumentara considerablemente a favor de los seseñeros. Pero tanto va el cántaro a la fuente... que en las postrimerías del encuentro, Hugo Milciades, marcaba el definitivo 2-0 al enviar a la red, con la cabeza, un balón recibido desde la banda derecha tras el saque de un saque de esquina (minuto 89). Este segundo y definitivo gol dejaba a los azulones con cara de impotencia, tocados, hundidos y sin capacidad obvia de reacción.



En resumidas cuentas sexta derrota encajada por los yunqueranos en lo que va de temporada lo que les mantiene en la última plaza una semana más y está claro que a todo ello contribuye la falta de gol, el gran número de jugadores centrocampistas lesionados, la falta de concentración y contundencia en la zona defensiva.



El próximo partido de los de Ángel Custodio será en Cazalegas ante el colíder, encuentro que se presume muy complicado para lograr sumar algo positivo pero que a buen seguro no les quitará la ilusión de intentarlo.