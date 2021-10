Unidas PODEMOS de Guadalajara pide no hacer "populismo fiscal"

miércoles 27 de octubre de 2021 , 13:58h

El grupo municipal Unidas PODEMOS-IU ha presentado sus enmiendas a las ordenanzas fiscales; presentando una enmienda a su totalidad, en palabras de su portavoz José Morales, “contra el populismo fiscal. La ciudad no está para dejar de ingresar medio millón de € voluntariamente; tenemos muchas necesidades de personal, de inversiones o de servicios que con los contratos que hay no se prestan bien y casi todo eso cuesta dinero”.



Y porque en opinión de Unidas PODEMOS-IU “Tenemos un sistema fiscal local que es poco progresivo y que hay que reformar”. En ese sentido han trasladado también la moción que llevarán al próximo Pleno ordinario para una modificación del sistema de financiación local, que incluya “la participación de los Ayuntamientos de la gestión de al menos el 15% los fondos Europeos”.



Respecto de las enmiendas parciales a las ordenanzas fiscales quieren “congelar el IBI” y limitar las rebajas que plantea el gobierno o empresas que tengan una “temporalidad inferior al 27%, que es lo que tiene el país”, “que no se bonifique a las empresas sancionadas por la inspección de trabajo” y que las “jornadas parciales sólo sumen para empresas de 9 o menos trabajadores”.



En palabras de Morales “para condiciones de mierda, de parcialidad y temporalidad, no hacen falta incentivos fiscales que en Guadalajara de eso ya tenemos mucho”.



Para concluir Morales ha recalcado que “cuando lleguen los presupuestos todos los grupos vamos a echar gastos en falta y para poder hacer más hacen falta los ingresos a los que ahora se quiere renunciar, también para hacer más políticas sociales”.