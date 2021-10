El PP pide a Rojo que adecúe las ordenanzas fiscales a la situación real de las familias y empresas de Guadalajara

lunes 25 de octubre de 2021 , 17:30h

El Grupo Popular ha presentado un paquete de medidas que vienen a ser nuevas propuestas sobre el proyecto de ordenanzas fiscales para 2022 presentado por el gobierno de Alberto Rojo. A juicio del portavoz del PP Jaime Carnicero “no es un proyecto de política fiscal adecuado a la situación social y económica actual” y más teniendo en cuenta que “este ayuntamiento ha incrementado en solo dos años la presión fiscal en un 12,5% repartido tanto en las familias, comercios como tejido industrial y hostelero” por lo que “habría que valorar y aplicar medidas reales tendentes a bajarles esa presión fiscal”.



Por ello, y siguiendo la tónica del Grupo Popular que el año pasado presentó más de 300 propuestas en general y en lo que va de este 2021 van más de 150 en todos los ámbitos, “también presentamos propuestas para estas ordenanzas fiscales”. En primer lugar, Carnicero ha informado de la presentación de una enmienda a la totalidad “porque entendemos que no se cumple con los requisitos formales para la tramitación de estos textos normativos, lo cual es una tónica general del gobierno de Rojo, que carecen de los informes jurídicos necesarios para poderse llevar a cabo”.



Además, se han presentado diversas enmiendas parciales con propuestas de bonificaciones para empresas no solo por el incremento del número de trabajadores sino también por el mantenimiento del empleo en el tiempo y también por el uso de las energías renovables; así como bonificaciones del 50% para empresas de menos de diez trabajadores en los sectores que han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia como por ejemplo comercio, restauración, peluquerías, fotografía, agencias de viajes, etc.



En relación con el IBI para las familias, el Grupo Popular propone una bajada del 0,47 al 0,45; y no al 0,46 como propone el gobierno de Rojo. También para sectores que Rojo “demonizó” como hoteles, mercantiles ubicadas en suelos industriales y determinados centros comerciales que asumieron una subida del IBI, “en el marco económico en el que nos movemos es totalmente inasumible”, por ello se plantean también rebajas en este impuesto.



En relación a las familias numerosas, también se han planteado incrementar las bonificaciones atendiendo a la realidad del número mayoritario que son las de tres hijos; y una nueva bonificación del 50% para aquellas personas que siendo titulares de bienes inmuebles padezcan una discapacidad mayor del 33% o estén incapacitados para trabajar o tengan familiares a su cargo con una discapacidad mayor del 33%. Entre otras muchas más, se plantean además bonificaciones para aquellas personas que se decidan a instalar placas solares o hacer uso de energías renovables en sus hogares.



El portavoz del Grupo Popular ha dicho que “el Ayuntamiento no puede ser ajeno a la realidad que estamos viviendo y con estas propuestas supondría un ahorro de más de tres millones de euros para familias y empresas de Guadalajara que creemos que es más necesario que nunca”. Por ello Carnicero aboga por “una política fiscal moderada bajando los impuestos donde realmente se pueda obtener un beneficio tanto para las familias como para las empresas”, ha finalizado.