Echániz asegura que estamos ante unos presupuestos “ficticios que no se ajustan a la realidad ni a las necesidades de nuestro país”

Subraya que las cuentas que han presentado los socialistas aumentan los impuestos y disminuyen la capacidad de prestar servicios a los más necesitados y “suponen un lastre para el futuro de nuestro país generando más inflación, más déficit y más deuda para el fututo de los ciudadanos de nuestro país”

REDACCION

viernes 22 de octubre de 2021 , 21:02h

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno Socialista “se han configurado sobre unas bases que no son realistas, responden a una mentira desde el punto de vista económico porque están basados en un cuadro macroeconómico superado por las circunstancias actuales”. Echániz ha explicado que los PGE se configuran con unas bases y planteamientos previos sobre el crecimiento económico y comportamiento de la economía y en función de ellos se hacen las cuentas, “y es precisamente lo que no ha hecho el equipo de pedro Sánchez”.



En este momento las Instituciones Internacionales Económicas prevén un crecimiento de la economía española del 5,5%, y las cuentas de Sánchez incorporan un crecimiento del 6,5%, una cifra muy superior a lo que dicen los institutos económicos. “Cuando uno hace las cuentas con una base ficticia obtiene unos presupuestos ficticios y por tanto son tramposos porque incorporan datos que no corresponden a la realidad en términos económicos para el próximo año”.



Echániz también ha recalcado que estos presupuestos “suponen un obstáculo para el crecimiento” porque incorporan mucho “gasto improductivo que va a lastrar gravemente las cuentas de nuestro país y no van a cumplir el efecto esencial que es el crecimiento del empleo”. El diputado nacional ha lamentado que suban las cotizaciones y los ingresos fiscales “con el único objetivo de aumentar la capacidad de gastar de este gobierno y tirando la toalla en materia del crecimiento del empleo”.



Igualmente ha señalado que estos presupuestos aumentan el gasto público “y consagran el despilfarro” y ha recordado que en este momento el Gobierno de España cuenta con el mayor número de ministerios de la historia de nuestro país, con 22 ministros y el presidente del Gobierno. “Esto supone un incremento en retribuciones a altos cargos de este Gobierno cercano a los 110 millones de euros adicionales, que los gobierno anteriores no habían gastado”.



También ha apuntado que estas cuentas aumentan la carga impositiva de forma importante en los impuestos de Sucesiones, de Patrimonio, de Trasmisiones Patrimoniales o de matriculación de vehículos. Se trata de unos presupuestos “que dan un hachazo fiscal a los españoles superior a los 4.000 millones de euros, en lugar de reducir las partidas el Gobierno dan un golpe impositivo a los españoles cobrándoles más para poder gastar mas en cuestiones que no son indispensables”.



Del mismo modo ha señalado que estas cuentas penalizan el ahorro, “hasta el año pasado, los ciudadanos españoles podían desgravarse los depósitos en los fondos de pensiones privados para complementar las pensiones, y ahora también penalizan ese ahorro”.



En el mismo sentido se ha referido a los autónomos apuntando que suben las bases de cotización. “Esto significa que van a tener que pagar más, a lo que hay que sumarle el aumento de la inflación por el coste de los servicios que utilizan como la luz, los combustibles o el butano que van a cargar sobre el presupuesto familiar de las pequeñas y medianas empresas”.



En tres años y medio de Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho, el déficit público se ha desbocado creciendo hasta el 10% anual, cuando la propia Unión Europea planteaba antes de la pandemia que debía ser entre el 1,5 y el 2% para intentar reducirlo y lograr el equilibrio. Sin embargo, “España en estos momentos tiene 1,417 billones de euros de deuda, un 124% del PIB, lo que supone una carga y lastre para los ciudadanos de nuestro país”.



Echániz también se ha referido “a la nefasta gestión en la ejecución de los Fondos Europeos en nuestro país”. El pasado años, la Unión Europea concedió a España cerca de 28.000 millones de euros y en este momento solo se han ejecutado 3.900, una cifra muy baja y ponen de manifiesto que este Gobierno no ha sabido invertir”.



Echániz se ha referido a los datos que ofrecía Cáritas esta misma semana y que apuntaban que en España cerca de 2,5 millones de españoles viven en pobreza severa y están en riesgo de exclusión social. “Unos datos que revelan que el Gobierno socialista ha aumentado la pobreza y la capacidad de exclusión social en nuestro país, por lo tanto, demostrando que las políticas presupuestarias están dejando a mucha gente atrás”



El desempleo juvenil es otra cuestión preocupante porque en la actualidad se acerca al 40%. “Estamos creando una generación con muy buena formación que no puede acceder al mercado como consecuencia de la parálisis de las reformas en materia laboral en nuestro país”.



En otro orden de cosas, el parlamentario nacional por Guadalajara se ha referido al anuncio de Sánchez sobre la creación del Ingreso Mínimo Vital que iba aponer en marcha y afectaría a 850.000 hogares y a 2,5 millones de españoles. Hasta el momento, “solo se han concedido 330.000 prestaciones, no hemos llegado a la séptima parte del objetivo que puso el Gobierno”. Además ha recordado que en España hay 4.110.000 personas que quieren trabajar y no pueden, a los que hay que sumarles los más de tres millones de parados y personas que continúan en ERTE.



En definitiva, ha asegurado que estos “no son los Prepuestos Generales del Estado que necesita España. Necesitamos unos presupuestos que, manteniendo los servicios públicos, redujesen los impuestos a los españoles, porque de este modo tendrían más dinero disponible y podrían consumir más retroalimentando la economía, y eso no se ha querido contemplar por parte de los socialistas”. Las cuentas que han presentado los socialistas “aumentan los impuestos y disminuyen la capacidad de prestar servicios a los más necesitados y suponen un lastre para el futuro de nuestro país generando más inflación, más déficit y más deuda para el fututo de los ciudadanos de nuestro país”.



Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso va a elaborar y presentar en las próximas semanas una batería de enmiendas “en todos y cada uno de los ministerios para intentar revertir las consecuencias de los presupuestos diseñados por el Gobierno de Sánchez”, ha concluido”.