Belén Esteban a Jesulín: "A una hija le pagas las tetas y a la otra no le pagas la carrera"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 16 de octubre de 2021 , 19:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Belén Esteban no pudo aguantar más y terminó estallando quejándose del trato desigual que recibe desde hace años su hija, Andrea Janeiro, en comparación con Julia.



La hija mayor de Jesulín y María José Campanario acudía esta semana a una clínica de Madrid para someterse a su primera operación estética, un aumento de pecho.



la colaboradora de 'Sálvame' quiso dejar claro que ella no tiene nada contra Julia, pero sí contra Jesulín, al que acusa de no haberse ocupado en 22 años de su hija Andrea.



Al parecer, la reciente operación estética ha sido la gota que ha colmado el vaso: «Me joroba que a una se le pague las tetas y a otra no se le pague ni la mitad de la carrera. Pero aquí sí que se ven hijos de segunda, pero que gracias por nada y no meto a la José eh», dijo en relación a la actual mujer del diestro, María José Campanario. «Ha llegado un momento en el que hombre... y sé que cuando llegue a casa me van a regañar y voy a decir una cosa que nunca he dicho», ha añadido.