Iñaki Gabilondo y Charo López reciben el Premio Ciudad de Alcalá 2020 y 2021

miércoles 13 de octubre de 2021 , 19:57h

El periodista Iñaki Gabilondo y la actriz Charo López recibieron este sábado el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras de las ediciones 2020 y 2021, en una gala en la que también se entregaron una decena de galardones en distintas categorías.



El acto, que se celebró en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, incluyó, junto a los galardones de la edición 2021, los de la edición 2020, que no pudieron entregarse el pasado año debido a las restricciones sanitarias, informa el Ayuntamiento de Alcalá en un comunicado.



El 51º Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras, de la edición 2020, recayó en el periodista Iñaki Gabilondo, del que el jurado destacó “su amplia y larga trayectoria como periodista y comunicador en todos los medios habituales del periodismo”, así como “su gran compromiso ético a la hora de abordar la actualidad española e internacional” a través “del juicio certero que habitualmente transmite a quienes le siguen a diario”.



De la actriz Charo López, galardonada con el 52º Premio de las Artes y las Letras, en su edición 2021, el jurado recalcó “su trayectoria”, “los valores sociales que siempre ha defendido y de los que es clara altavoz” y el haber sido “siempre una mujer claramente posicionada en defensa de la cultura a través de su trabajo”.



Durante la gala se hizo entrega de los Premios Ciudad de Alcalá de las ediciones 2020 y 2021 en sus diferentes categorías: Artes Visuales, Fotografía, Investigación Histórica, Arquitectura, Narrativa, Periodismo, Poesía y Valores Cívicos Arsenio Lope Huerta.



Los galardones de la edición 2020 reconocieron a Primitivo González (Premio de Arquitectura) por su trabajo sobre la reforma del pabellón multiusos y sala de bodas en juzgados de Alcalá de Henares, a Miguel Ángel González (Premio de Narrativa) por su obra ‘Un nublao de tiniebla y pedernal’ y a Kihong Chung (Premio de Artes Visuales) por ‘Dolmen I’.



También fueron premiados Rocío Periago (Premio de Periodismo) por ‘Biblioteca de Mujeres’, José Miguel Cerezo (Premio de Fotografía) por ‘California island’ y Mario Ramírez Galán y Rafael Montalvo Laguna (Premio de Investigación Histórica) por ‘Alcalá la vieja: reinterpretando el asedio desde la arqueología actual’.



Los Premios Ciudad de Alcalá 2021 recayeron en Pablo Rubén López (Premio de Artes Visuales) por su composición ‘Pontones V’, Irene Sierra (Premio de Periodismo) por su obra ‘Made in Asturias. El universo Artesano de Rodrigo Cuevas’ y Emilio González Romero (Premio de Narrativa) por su obra ‘El puente de Go Cong’.



Fueron también galardonados el Colegio Calasanz (Premio Valores Cívicos Arsenio Lope Huerta), Elena Lenguas (Premio de Fotografía) por el trabajo de fotoperiodismo ‘Tessaout’, Pedro López Lara (Premio de Poesía) por ‘Museo’ y Sergio Velasco Gigorro (Premio de Investigación Histórica) por ‘Caminos de hierro’.



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, felicitó a todos los premiados por “sus magníficos trabajos, todos ellos un claro ejemplo de que la cultura sigue viva tras la dura etapa que hemos sufrido a nivel mundial”.



Rodríguez Palacios se mostró orgulloso de que “Alcalá de Henares lleve acogiendo desde hace ya más de 50 años una gala de premios con tanto prestigio, enmarcada en una de las citas culturales más importantes y esperadas de la ciudad, como es la Semana Cervantina, declarada de Interés Turístico Nacional”.