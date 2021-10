El simulador de ruleta online: una forma de practicar las mejores estrategias

A pesar de su aparente sencillez, el juego de la ruleta contiene una serie de oportunidades de apuestas, con base en las probabilidades matemáticas. Practicar y ensayar es importante para comprenderlas, en los mejores casinos online puedes jugar a la ruleta desde un simulador. Así que, los nuevos jugadores o quienes quieran familiarizarse con sus apuestas tienen en esta modalidad de juego una oportunidad de oro.

El uso de simuladores es siempre un medio para ensayar antes de asumir una acción. En el caso de los casinos y los juegos de ruleta, solo las ventajas de la era digital y la competencia de un mercado tan poderoso hacen posible la posibilidad de practicar sin erogar ninguna cantidad de dinero. Eso son ventajas para el usuario.

Los simuladores como herramienta para el entrenamiento

En diferentes ámbitos se usan simuladores, es una forma de vivir la experiencia en forma similar a la realidad. Estas herramientas son usadas en infinidad de áreas, porque constituyen excelentes recursos para el aprendizaje. En la aeronáutica tienen un gran desarrollo, existen simuladores de vuelo de última generación que incorporan avanzadas tecnologías. Muchas innovaciones son probadas a través de estos métodos, que también son empleados en la educación.

El punto es que el uso de simuladores permite ensayar e internalizar la conducta de manera de desarrollar una mayor habilidad y tener destrezas bien adquiridas al momento de enfrentarse a la situación real. Los simuladores son elementos de mucha importancia para el aprendizaje, la práctica y el perfeccionamiento.

Adicionalmente, tiene funciones de alto riesgo y servicio social, como las prácticas de los bomberos, policías y agentes de seguridad deberían contar siempre con simuladores para que su adestramiento sea más eficaz, tal como sucede con las misiones espaciales, su riesgo y necesidad de especialización hacen de los simuladores un elemento esencial en la instrucción y entrenamiento.

Variedad de apuestas en la ruleta

En el juego de la ruleta el simulador se usa por entretenimiento, pero también para la práctica y el aprendizaje. En especial porque no solo se trata de apostar a un número y esperar que la bolita se detenga y se sitúe en ese lugar que seleccionamos, sino que también es importante estudiar las probabilidades y realizar las apuestas más convenientes. Hay apuestas que son muy sencillas como apostar a par o impar, rojo o negro y otras más complejas llamadas internas.

En el caso de las apuestas en la ruleta, en especial en la ruleta francesa y europea que son de un cero simple, las probabilidades se calculan con base a las 37 posibilidades que están en la rueda. Como es de esperar en la medida en las probabilidades de que salga un número son mayores, el porcentaje de ganancias es menor. Por ejemplo, es más fácil que salga cualquier número par, a que salga el número 8. En el primer caso, existen 18 posibilidades sobre 37 que salga un número par, versus 1 posibilidad entre 37 que tiene el número 8 de salir.

Contrariamente a las creencias populares, en el caso de la ruleta las probabilidades no cambian porque un número no ha salido, ya que se rige por la aleatoriedad, por eso se le llama al azar. Esto quiere decir que cada jugada es independiente, no influye el giro anterior y ni el posterior. Se tiende a creer que si un número no ha salido significa que puede estar por salir, pero no es así. La aleatoriedad no tiene memoria, cada oportunidad es nueva y única.

Las estrategias mejoran las probabilidades

Quizás por eso a las ruedas giratorias se las relacionaba con las ruedas de la fortuna, la suerte es el factor determinante. No obstante, el uso de estrategias busca sacar el mayor provecho a las probabilidades, convirtiéndolas en oportunidades. Las estrategias más usuales son la Martingala, Secuencia de Fibonacci, D’alembert y 666. Cada una de ellas tiene una especificidad y si la revisamos a fondo nos damos cuenta de que lo que hacen aumentar la posibilidad de ganar y/o subsanar las pérdidas.

La apuesta Martingala se utiliza en apuestas simples como rojo y negro, doble o nada, en las que es mayor la probabilidad de ganar y consiste en ir duplicando sucesivamente la apuesta si se pierde. La estrategia D’alembert o del equilibrio, busca compensar las pérdidas. Por su parte, la estrategia 666 es una de las más agresivas y se trata de cubrir la mayor cantidad de números posibles mediante diferentes tipos de apuestas.

Es útil y recomendable hacer uso de los simuladores de ruleta y ensayar para familiarizarse con las apuestas. Para quienes nunca lo han jugado, es una oportunidad de conocer y jugar este famoso juego de casino, privilegiado en los casinos del mundo incluyendo, por supuesto, los casinos online.