Rubén de la Barrera: “Hemos tenido ocasiones de sobra para haber terminado con otro resultado”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 10 de octubre de 2021 , 08:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado el empate de hoy frente al Betis Deportivo en sala de prensa al término del partido. “El encuentro estaba para ganarlo en la primera parte y hemos tenido muchas ocasiones y claras”. “Hemos dominado bastante el primer tiempo y la segunda sí que ha sido más trabada y podíamos haber hecho más daño. La pena es que nos han anulado tres goles y hemos fallado un penalti. Me sabe a poco el punto pero, al menos, hemos puntuado y a veces estos puntos hacen mucha falta”.



El gallego ha continuado explicando que “los goles anulados, el fallar un penalti y que en la siguiente jugada te marquen al final desgasta”. “Creo que hemos tenido ocasiones de sobra para haber terminado el partido con otro resultado, pero ellos también tienen gente rápida y vertical y eso también condiciona”.



Cuestionado por el cambio de Jordi Sánchez, el entrenador ha comentando que “Jordi se ha marchado con molestias musculares y en la espalda”. “Con los cambios hemos buscado hacerles daño y sumar los tres puntos pero no ha podido ser. Seguramente ahora tengamos la sensación de haber perdido tres puntos, pero hay que valorar que más vale uno que ninguno”.



Por último ha resaltado que “los filiales siempre son equipos atípicos”. “Si hubiera entrado el penalti tal vez estaríamos hablando de otras cosas, pero eso ya no lo vamos a saber. Hay que valorar el punto porque al final hacen falta”.