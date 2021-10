JCPAJARES presenta su colección ANNUAL 21.22 en París

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de octubre de 2021 , 18:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La joven firma española empieza a hacerse hueco internacionalmente. Su colección llama la atención de buyers y tiendas de todo el mundo; Desde la archiconocida Linda Fargo, los influencers Young Emperors o los head buyers de portales como Net-A-Porter o Printemps, no dudaron en querer conocer las propuestas del diseñador español. El portal @fashionsnoops incluyó dos prendas en su review de tendencias sobre la semana de la moda de la capital francesa.



"A pesar de la situación sanitaria, estoy muy contento por la acogida, interés en la colección y visitas. Tuvimos una reunión digital simultánea con diez tiendas interesadas en Asia. También de mostramos de forma virtual la colección en USA. Ahora toca esperar y dar seguimiento a las reuniones para cerrar las ventas. Hemos contado con el apoyo de la feria Tranoï y de la Cámara de la Alta Costura de París." Comenta Juan Carlos.



ANNUAL 21 . 22 se convierte en la segunda propuesta anual y más sostenible de la firma. Desde JCPAJARES seguimos apostando por las prendas de calidad y con una mayor vida útil.



Creemos en el consumo más consciente y en el cuidando del medio ambiente.



Además de continuar con la fabricación ‘“by order” que nos caracteriza, esta colección cuenta con un 65% de prendas sostenibles materializadas en tejidos reciclados, orgánicos y sin tratar. Fabricados con energías verdes y fibras naturales, algunas de las cuales cuentan con certificados Made in Spain en todo su proceso de creación, “Textiles from Spain, let Spain dress you up”.



Destacan los prints libres de químicos de acabado REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) y piezas upcycling.



Una colección con reminiscencias a los años noventa, con gran presencia de prendas estructuradas y toques artesanales que se dan la mano con patrones sofisticados y experimentales. Frunces estratégicos y “cut-outs” en punto y punto estampado. Crepes ligeros, organzas de seda, taffetas, lino y lana vírgen.



Las plumas y las prendas que se unen a través de lazos rematan esta colección junto con las joyas de plata reciclada y plata reciclada bañada en oro combinadas con abalorios de madera (upcycled) y cerámica.