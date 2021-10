Resultado del Euromillones del viernes 1 de octubre de 2021

sábado 02 de octubre de 2021 , 08:13h

Este viernes 1 de octubre, el millón de euros ha ido al Despacho Receptor no 60.125 de Inca (Illes Balears), situado en Mairata, 33.



La combinación ganadora del sorteo de Euromillones este viernes 1 de octubre ha sido:



1, 15, 19, 26, 48



Estrellas: 6, 12



El Millón: SBT62938



En España existen tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de Sant Pere de Ribes (Barcelona), situada en C/ De la Torreta, 36 L-6A; en la no 1 de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), situada en Major, 47 y en el Despacho Receptor no 1.700 de Minaya (Albacete), situado en Canto, 62.



La celebración del sorteo de Euromillones tiene lugar en París los martes y viernes por la tarde. Para participar, se pueden comprar los billetes por dos euros y medio en España.



El Euromillones es una lotería donde participan varios países europeos y que está organizado por los organismos encargados de la lotería en los diferentes países participantes: España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.



Nota: GUADANEWS.ES no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.