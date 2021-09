Vuelve "El Rey León" y otros musicales a Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 19:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Madrid ha cristalizado en la luminosa Gran Vía las fantasías de los amantes de este género y, como consecuencia, ha ampliado su incombustible cartelera escénica con grandes espectáculos que, dicho sea de paso, han cosechado éxitos temporada tras temporada.



Y para muestra, los ejemplares diez años en cartel de El Rey León que volverá a invocar a miles de seguidores en el Broadway madrileño. Estas son las fechas de estreno de los grandes musicales de Gran Vía y algunos más:



El Rey León – Del 23 de septiembre al 10 de noviembre, en el Teatro Lope de Vega.



Tina – Del 1 de octubre al 19 de noviembre, en el Teatro Coliseum.



Grease, el musical – Del 2 de octubre al 28 de noviembre, en el Teatro Nuevo Alcalá.



Ghost – Del 28 de septiembre al 28 de noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía.



The Full Monty – Del 22 de octubre al 28 de noviembre, en el Teatro Rialto.



En otras localizaciones de Madrid:



Kinky Boots – Del 28 de septiembre al 31 de octubre, en el Espacio Ibercaja Delicias.



A Chorus Line – Del 9 de octubre al 7 de noviembre, en el Teatro Calderón.



We Will Rock You – Del 9 de octubre al 27 de noviembre, en el Gran Teatro CaixaBank.



Golfus de Roma – Del 9 de septiembre al 10 de octubre, en el Teatro La Latina.