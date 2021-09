La Guardia Civil de Toledo detiene a dos personas por varios delitos de estafa bancaria

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 28 de septiembre de 2021 , 12:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre, de 31 y 45 años de edad respectivamente, por tres delitos de estafa bancaria cometidos en tres localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva.



El pasado mes de agosto una vecina de la localidad de La Puebla de Almoradiel interpuso una denuncia ante la Guardia Civil tras detectar que desde su cuenta bancaria se había realizado una transferencia no consentida por un valor de 3.300 euros.



El Equipo de Investigación Tecnológica de Compañía (EDICIA) de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden se hizo cargo de la investigación de estos hechos, lo que dio origen a la Operación METRIOS. En el transcurso de las gestiones de averiguación se comprobó que existían dos denuncias por hechos de las mismas características denunciados durante ese mismo mes, una en la localidad de Ayamonte (Huelva) por la estafa de 1.200 euros y otra en Zaragoza por una estafa en grado de tentativa de otros 3.000 euros.



La Guardia Civil comprobó que la beneficiaria de la cuenta donde se ingresaba el dinero estafado, así como el hombre titular de la misma, eran pareja y residían en la localidad valenciana de Albal, municipio donde siempre se realizaban las extracciones del dinero.



Una vez cotejada toda la información, agentes del EDICIA y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden detuvieron a estas dos personas en la localidad, también valenciana, de Alfafar, por estos tres delitos de estafa.



Con estas detenciones la Guardia Civil ha podido descubrir que la detenida había accedido a una oferta de trabajo de una supuesta agencia mediadora de una empresa ubicada en el Reino Unido. Esta empresa se había puesto en contacto con ella a través de la aplicación Instagram tras preseleccionar su curriculum, el cual había colgado en una página de búsqueda de empleo.



Seguidamente esta mujer comenzó a recibir documentación para desarrollar su trabajo, para el cual supuestamente debía facilitar un número de cuenta propio donde recepcionar distintas cantidades de dinero que debía extraer y convertir con moneda bitcoin. Por cada operación de este tipo ella recibiría 100 euros, además del sueldo convenido.



Esta información ha permitido a la Guardia Civil impedir que estas dos personas continuaran con su actividad ilícita y frustrar una de las transacciones por valor de más de 3.000 euros.



La Guardia Civil continúa con esta investigación abierta hasta el total esclarecimiento de estos hechos, así como para determinar el destino final del dinero estafado, por lo que no se descartan más detenciones.



Por hechos como este es por lo que la Guardia Civil recomienda, si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para la comisión de un delito, desconfiar de aquellas ofertas de trabajo que ofrecen unas condiciones un tanto particulares y que esconden una estructura fraudulenta, donde se utiliza a terceras personas para cometer los delitos. Ninguna empresa del sector financiero solicita a sus trabajadores un número de cuenta propio para recibir trasferencias de terceras personas para después reingresarlo en otra o trasformarlo con criptomonedas.



La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.