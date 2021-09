Edmundo Arrocet, segundo expulsado de 'Secret Story'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 24 de septiembre de 2021 , 18:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Edmundo Arrocet se ha convertido en el segundo expulsado de 'Secret Story' y, a pesar de la expectación creada por su regreso a España dos años después de su polémica ruptura con María Teresa Campos y por escuchar de su boca por primera vez su versión sobre el final de su noviazgo con la veterana presentadora, su paso por el reality tan solo ha durado 2 semanas.



Tras la expulsión de Chimo Bayo la pasada gala de Secret Story, Edmundo Arrocet se ha convertido en el segundo eliminado con un 75,6% de los votos.



El humorista chileno no ha logrado convencer a la audiencia del reality de Mediaset de que debía ser merecedor de continuar la experiencia y además ha tenido que confesar su secreto. "Soy hermano de mi padre", ha relatado a cámara el exnovio de María Teresa Campos, quien ha explicado cómo era eso posible. "En papeles", ha continuado el cómico, añadiendo que cuando nació en Buenos Aires hubo un problema con los documentos.



"Al inscribirme se equivocaron y pusieron el nombre y el apellido de mi padre. Entonces en Argentina los certificados no se pueden cambiar y allí aparezco como si fuera su hermano", ha expresado sobre el misterio con el que entró al programa más enigmático de la cadena.



Aunque Bigote ha intentado explicar a las entidades correspondientes que se trata de un error, lo cierto es que no ha podido arreglar nunca ese trámite en Argentina, aunque sí en Chile, donde comprendieron que su madre no podía tener un hijo que también fuera hermano de su padre.



Ya en plató, Edmundo ha comenzado su entrevista con el presentador asegurando que jamás dejó a María Teresa Campos con un mensaje de móvil y se ha mostrado indignado con el hecho de que a ráiz de su ruptura se hayan dicho cosas que no son verdad. "Yo no he liado nada, habéis sido vosotros durante dos años y medio. No sé si ellas mienten. Yo sé mi verdad", ha dicho el humorista.