Más de un 80% de españoles RECHAZA las medidas del Gobierno de Sánchez/Podemos para rebajar la luz

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 24 de septiembre de 2021 , 07:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La sociedad española está muy descontenta con el Gobierno de Sánchez/Podemos por las subidas espectaculares del precio de la luz. El 'tarifazo' que se lleva produciendo desde el verano, y que ha encarecido las facturas casi todos los días en los últimos meses, es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, lo que ha generado un enfado por el que se considera que el Ejecutivo central no ha hecho todo lo que está en su mano para rebajar el recibo. Así lo recoge el barómetro que DYM ha elaborado para Henneo-La Información, en el que se han planteado a los encuestados cuestiones económicas y sociales que afectan a su día a día. La luz es el tema troncal del sondeo. Pero la vacunación o la paralización de la ampliación de El Prat también están presentes.



Como señala la consulta, para la que se han realizado 1.000 entrevistas online entre el 16 y el 19 de septiembre, la inmensa mayoría de los españoles considera que la gestión de Pedro Sánchez y sus ministros es francamente mejorable. Hasta un 81,7% de sondeados manifiesta que el Gobierno no ha hecho "todo lo que estaba en su mano" para evitar las alzas en el precio de la electricidad. Una cifra contundente que refuerza el ambiente crítico sobre Moncloa por esta cuestión. De hecho, tan solo un 12% de ciudadanos piensa que se ha trabajado todo lo posible para abaratar las facturas.



El otro asunto sobre el que la ciudadanía expresa su enfado de manera categórica tiene que ver con el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros con el fin de lograr abaratar la electricidad. La supresión temporal del impuesto de generación eléctrica y la bajada del IVA de la luz no resultan suficientes para los consultados. Un 74,8% de ellos estima que las políticas aplicadas no han servido para evitar ese alza sobre lo que pagan los hogares y las empresas cada mes. Un 15% opina de manera opuesta, y sí avala las actuaciones que ha encabezado el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.



Ribera Sánchez

Más de un 80% de españoles rechaza las medidas del Gobierno para rebajar la luz.Agencia EFE

La sociedad española está muy descontenta con el Gobierno por las subidas espectaculares del precio de la luz. El 'tarifazo' que se lleva produciendo desde el verano, y que ha encarecido las facturas casi todos los días en los últimos meses, es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, lo que ha generado un enfado por el que se considera que el Ejecutivo central no ha hecho todo lo que está en su mano para rebajar el recibo. Así lo recoge el barómetro que DYM ha elaborado para Henneo-La Información, en el que se han planteado a los encuestados cuestiones económicas y sociales que afectan a su día a día. La luz es el tema troncal del sondeo. Pero la vacunación o la paralización de la ampliación de El Prat también están presentes.



Como señala la consulta, para la que se han realizado 1.000 entrevistas online entre el 16 y el 19 de septiembre, la inmensa mayoría de los españoles considera que la gestión de Pedro Sánchez y sus ministros es francamente mejorable. Hasta un 81,7% de sondeados manifiesta que el Gobierno no ha hecho "todo lo que estaba en su mano" para evitar las alzas en el precio de la electricidad. Una cifra contundente que refuerza el ambiente crítico sobre Moncloa por esta cuestión. De hecho, tan solo un 12% de ciudadanos piensa que se ha trabajado todo lo posible para abaratar las facturas.



El otro asunto sobre el que la ciudadanía expresa su enfado de manera categórica tiene que ver con el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros con el fin de lograr abaratar la electricidad. La supresión temporal del impuesto de generación eléctrica y la bajada del IVA de la luz no resultan suficientes para los consultados. Un 74,8% de ellos estima que las políticas aplicadas no han servido para evitar ese alza sobre lo que pagan los hogares y las empresas cada mes. Un 15% opina de manera opuesta, y sí avala las actuaciones que ha encabezado el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.



Estas respuestas hay que acompañarlas de la reclamación para que se lleven a cabo más reformas que ayuden a mitigar ese 'tarifazo', el cual seguirá produciéndose los próximos meses. Una de las propuestas que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas es crear una empresa pública de energía, que sería la encargada de producir luz a través del uso privativo del agua. Además, asumiría las concesiones hidroeléctricas que vayan finalizando. También se le encomendaría dar un mayor impulso a la implementación de renovables con fondos estatales en todo el territorio.



El precio medio de la luz sigue batiendo récords: este jueves marcará los 188,18€

Mira también

El precio medio de la luz aumenta un 4,7% y se pagará el viernes a 172 euros

Esta idea tiene una buena acogida entre la ciudadanía. Así lo señala el 56,6% de los encuestados, que apoya que se impulse. Frente a ellos está un 23,2%, que se muestra en contra de esa iniciativa. Por el momento, la realidad es que el ala socialista del Gobierno ha rechazado crearla. El argumento de la formación mayoritaria en la coalición es que su labor no tendría un impacto real en la recibo. Algo en lo que discrepa con su socio, Unidas Podemos, que ya llevó en su programa electoral dar forma a un proyecto de ese tipo; incluso llegó a registrar una Proposición de Ley en el Congreso para que los diputados expusieran qué les parece ese plan.



PUBLICIDAD



La economía no mejora para el ciudadano.-



La luz es uno de los motivos que ha contribuido a empeorar la economía doméstica de los ciudadanos, que pasaron a pagar decenas de euros 'extra' por su consumo habitual y tuvieron que adaptarse al nuevo sistema de tramos horarios. La electricidad es el último ingrediente de la crisis generada por el coronavirus, que ha sido devastadora en muchos hogares. Hasta un 61,7% de los participantes en el sondeo señala que su situación económica ha mejorado "poco" o "nada". Solo un 9,9% asegura que sí se encuentra en un momento bueno tras los últimos meses, lo que muestra que muchos españoles aún no han logrado recuperarse del golpe que asestó la pandemia.



DYM también ha preguntado a los encuestados por algunas de las últimas actuaciones que ha realizado el Ejecutivo.



Además de la luz y la campaña de vacunación, los asuntos que han marcado la agenda han sido la subida del salario mínimo, la ampliación del aeropuerto de El Prat o la crisis de Afganistán. La gestión que más reconocimiento recibe es la campaña de vacunación, respaldada por el 63,9%. También gustan a porcentajes considerables el alza del SMI o las medidas de recuperación económica, con las que está de acuerdo más del 40%. La paralización del proyecto del aeródromo catalán o el papel de España en Afganistán cuentan con el 34,7% y el 36% de apoyo, respectivamente. Lo que menos ha gustado es la mesa de diálogo con Cataluña, que solo es bien vista por el 25,4%.