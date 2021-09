El tiempo en Sigüenza para este miércoles es de 6ºC de mínima y 17ºC de máxima con un 66% de nubes y una probabilidad de lluvia del 25%

El otoño llega este miércoles a Guadalajara con 11ºC de mínima y 23ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este miércoles es de 11ºC de mínima y 23ºC de máxima con un 42% de nubes y una probabilidad de lluvia del 53%. La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección este.

miércoles 22 de septiembre de 2021 , 07:35h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, en el sureste, cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos.



En el resto de la comunidad, intervalos nubosos por la mañana, aumentando a partir del mediodía a nuboso o cubierto de sur a norte con chubascos y tormentas ocasionales, menos probables hacia el norte y más frecuentes al final en el oeste, donde podrían ser localmente fuertes.



Temperaturas mínimas sin cambios en el sur y en ascenso en el resto; máximas con pocos cambios. Vientos de este y noreste, flojos por la mañana y más intensos por la tarde en la mitad sur.



Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 22ºC en Albacete, 13 y 22ºC en Ciudad Real, 10 y 23ºC en Cuenca, 11 y 23ºC en Guadalajara y entre 13 y 23ºC en Toledo.



Un otoño más caluroso de lo normal arranca este miércoles a las 21.21 horas.-



El otoño comienza este miércoles a las 21.21 horas en el hemisferio boreal. La nueva estación se va a prolongar hasta las 16.59 horas de 21 de diciembre. "De forma semejante a lo que acontece cuando se inicia la primavera, estamos en fechas en las que teóricamente la noche y el día tienen la misma duración, de ahí el origen de la palabra equinoccio con la que se conocen estas dos épocas del año”, explica el responsable del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, José Ángel Docobo.



Entre los fenómenos astronómicos más destacable de este otoño destaca la lluvia de estrellas Gemínidas, una de las más importantes del año y que tendrá su máximo el 14 de diciembre. "En esta ocasión, con la Luna pasada la fase creciente, va a ser más complicado poder observar los más de cien meteoros/hora previstos para los intervalos de máxima actividad", señala el profesor. Otras lluvias de estrellas, como las Oriónidas de octubre o las Leónidas de noviembre presentarán menor intensidad.



Además, habrá un eclipse total de sol el 4 de diciembre solo podrá verse en Sudáfrica, en la Antártida y en el Atlántico sur. Sin embargo, desde Galicia será posible observar los primeros momentos del eclipse parcial de luna de 19 de noviembre.



UN OTOÑO CÁLIDO. "Se puede decir que el otoño se presenta más cálido de lo normal y con pocas precipitaciones", ha asegurado el director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado. El meteorólogo lo ha indicado durante un encuentro virtual celebrado por Meteored para analizar el final del verano y el arranque de la nueva estación, en el que ha asegurado que, "en contra de lo que pueda parecer, no ha sido un verano especialmente caluroso".



Maldonado ha recordado, sin embargo, la "llamativa" ola de calor que se produjo entre el 11 y el 16 de agosto, cuando se batieron "19 récords absolutos" de temperatura, algo que "no tenía precedentes" en un único mes, aunque, sin embargo, no fue el agosto más caluroso desde que comenzó el siglo ya que ha habido cinco más cálidos.



Este experto ha repasado algunos hitos meterorológicos de la estación que finaliza; junio ha sido "llamativamente húmedo" y con temperaturas medias normales, julio ha sido muy seco –"el tercero del siglo"– y "relativamente fresco", y lo que llevamos de septiembre se ha visto caracterizado por la borrasca del 13 al 16 de septiembre que "llegó a producir precipitaciones torrenciales en algunos puntos".



Respecto a la previsión de qué tiempo traerá la estación otoñal que arranca este miércoles ha señalado que para finalizar septiembre se espera estabilidad atmosférica, en octubre las temperaturas estarán "por encima de lo normal" mientras que las precipitaciones estarán por debajo, y en noviembre habrá "escasez de lluvias".



En el encuentro han participado, además, el meteorólogo Francisco Martín y el consultor de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) José Miguel Viñas, quienes han explicado el fenómeno meteorológico de la Dana –acrónimo de depresión aislada de niveles altos– y su impacto en el contexto climático actual.



Viñas ha utilizado la publicación del último informe del IPCC para explicar si está aumentando el número de DANA que nos afectan y ha señalado factores como la pérdida acelerada del hielo ártico y el consecuente debilitamiento del vórtice polar para explicar las grandes vaguadas que presenta el chorro polar en nuestro entorno.



El consultor de la OMM ha indicado que esas vaguadas sumadas a la tendencia a ascender del chorro subtropical, son las que generan "episodios hidrometeorológicos extremos de alto impacto" como Filomena.