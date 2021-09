Castilla La Mancha, decimocuarta comunidad en el mapa de la industria 4.0 en España

lunes 20 de septiembre de 2021 , 13:13h

Atlas Tecnológico ha creado un mapa de la Industria 4.0 en España con los datos de más de 1.600 empresas identificadas por su vinculación con la Industria 4.0, en su condición de proveedores de tecnología.



El Mapa esta segmentado por tecnologías y por Comunidad Autónoma, facilitando la búsqueda de proveedores de proximidad. “El objetivo de Atlas Tecnológico es identificar y validar los activos disponibles y ponerlos al servicio de las empresas”, comenta Pablo Oliete Vivas, fundador y CEO de Atlas Tecnológico.



En este sentido, Castilla La Mancha se sitúa como la decimocuarta en el ranking de las comunidades con más empresas dentro del sector de la Industria 4.0 con un total de 10 empresas. En cuanto a las tecnologías en las que se especializan estas empresas destacan: Robótica, Automatización e Industrialización de Procesos y Consultoría tecnológica e informática con 2 empresas cada una de ellas.



Según Oliete, un porcentaje muy elevado de estos proyectos no se llevan a cabo por no encontrar los partners adecuados, “es más -señala- muchas veces, esta falta de información impide que muchos de estos proyectos lleguen siquiera a plantearse. En la actualidad más de un 60% no se realizan por falta de medios y conocimientos técnicos que en caso de haber podido acceder a la información que aportamos desde Atlas Tecnológico, se podían haber puesto en marcha. Según el INE, casi el 75% de las empresas que innovan lo hace en solitario”.



Además de este mapa de proveedores, Atlas ofrece un completo equipo de especialistas y consultores multidisciplinares que analizan los proyectos en su fase inicial y, en su caso, colaboran en su definición definitiva. “Cubrimos -añade el CEO de Atlas- la vida útil de cada proyecto con un servicio 360 que va desde el asesoramiento especializado para su definición a la propuesta de los proveedores más adecuados capaces de hacerlos realidad en un plazo acelerado y con una reducción significativa de los costes”.



El objetivo de Atlas es identificar conocimientos, experiencias, tecnologías y capacidades para que las empresas puedan trabajar con el asesoramiento y los partners adecuados que permitan desarrollar con éxito sus proyectos de Industria 4.0.

Mapa de la Industria 4.0

Hasta la fecha, Atlas Tecnológico ha identificado 1.633 empresas de sectores como la Consultoría Tecnológica e Informática (275), la Automatización e Industrialización de Procesos (182), la Fabricación aditiva y la impresión 3D (90), el Internet de las Cosas, IoT, (179), el Análisis de Datos y el Big Data (196), el Cloud Computing (95), la Robótica (75), La Realidad Aumentada (39), la Ciberseguridad (95), la Inteligencia Artificial (99), los vehículos autónomos -Automatic Guided Vehicle- (13), el Prototipado (57), la Smart City (69), el Diseño Industrial (129), y el desarrollos de Software (268).

Del total de empresas, 504 están radicadas en Cataluña, 357 en la Comunidad de Madrid, 277 en la Comunidad Valenciana, 171 en Murcia, 155 en Castilla y León, 106 en el País Vasco, 96 en Andalucía, 60 en Aragón, 41 en Galicia, 33 en Asturias, 21 en Navarra, 15 en Extremadura, 13 en Cantabria, 10 en Castilla la Mancha, 9 en La Rioja, 7 en Canarias y 1 en Baleares.

“Son todas las que están -indica Oliete- y nuestro objetivo es seguir ampliando el mapa hasta que estén todas las que son. Estamos ante un mapa de tecnologías sin precedente en España, por la enorme muestra de empresas, y está concebido para ser dinámico, en continua actualización. Esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso de vigilancia tecnológica, sabemos que dando visibilidad a toda esta ‘industria auxiliar’ la industria 4.0 crecerá exponencialmente en nuestro país, modernizando el tejido productivo y ese es nuestro objetivo”.

Como funciona Atlas Tecnológico

Atlas Tecnológico es un ecosistema que reúne a los diferentes actores del sector industrial: emprendedores, empresas, proveedores de servicios y tecnologías, consultores, especialistas… con el objetivo de generar colaboraciones y sinergias que ayuden a hacer realidad los proyectos que surgen en el ámbito de industria 4.0. Su objetivo es identificar conocimientos, experiencias, tecnologías y capacidades para que las empresas puedan trabajar con el asesoramiento y los partners adecuados que permitan desarrollar con éxito sus proyectos.

Diseñada como un espacio donde convergen industria y tecnología, Atlas Tecnológico reduce, de más de 6 meses a menos de un mes, el tiempo de definición y selección de proveedores en proyectos de transformación empresarial, digitalización, automatización y robotización de procesos industriales.

Atlas ofrece diferentes modalidades de colaboración. En la modalidad Proyecto Rumbo, basta con que la empresa usuario explique que necesita y Atlas Tecnológico propondrá los mejores proveedores. La relación se amplia en Proyecto Sherpa donde Altas acompañará en la toma de decisiones y planificación previa a la implantación. Con el Proyecto Sr. Lobo Atlas pasa a formar parte activa del proyecto y participará en toda la implantación. Finalmente, la modalidad Proyecto Alfa incluye el análisis de viabilidad y el desarrollo de una solución integral a medida.