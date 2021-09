Unidas Podemos – Guadalajara rechaza el nuevo trasvase “excepcional” aprobado la pasada semana

lunes 20 de septiembre de 2021 , 13:09h

El grupo político provincial de Unidas Podemos en Guadalajara se posiciona en contra de la realización del trasvase autorizado por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Se prevé un movimiento de 12 hm3 a través del acueducto, que responde a la discrecionalidad de la comisión, que valora que existen "elevadas reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura actualmente".



Analizando los datos de acumulación de agua en los embalses, a mediados de septiembre nos encontramos que Entrepeñas y Buendía tienen respectivamente un 31.86% y un 21.11% de su capacidad. Entre los dos embalses hay un total de 619hm3 de agua, no llegando al umbral necesario de más de 631hm3 que se necesita para salir del nivel 3 de excepcionalidad.



Este volumen de agua supone que aún no se están viendo aplicadas las nuevas regulaciones del gobierno aprobadas el 27 de julio, y que supondrían un cese a estos trasvases excepcionales, además de una reducción del agua a trasvasar. Estas reglas del trasvase se aplicarán a partir de que los caudales de agua alcancen el nivel 2, si bien esto no responde a los intereses de los empresarios de Murcia.



“Nos encontramos con una serie de intereses económicos que no quieren que se acumule el agua en la cabecera del Tajo.” Indica Daniel Touset, diputado provincial por el grupo de Unidas Podemos. “Siguen realizando trasvases sin aplicar las nuevas regulaciones aprobadas este verano, sin importarles las consecuencias para ambos lados del Trasvase.”



No hay que olvidar que la situación del Trasvase Tajo-Segura se ha puesto en entredicho durante estos últimos meses dada la grave crisis ecológica que sufre el Mar Menor, achacada por diversos organismos científicos y grupos ecologistas al exceso de regadíos en la provincia, que acaban contaminando el agua salada de la albufera.



“El nuevo trasvase mata la cabecera del Tajo y la desembocadura del Trasvase.” Daniel Touset pone el foco en la crisis ecológica. “Por un lado los embalses están entre un tercio y un quinto de su capacidad, y el Tajo corre embarrado por falta de agua. Por otro, el Mar Menor sufre las consecuencias de una horticultura intensiva que solo busca aumentar beneficios sin importarle el ecosistema. Es un sistema inviable.”



Por su parte, la Comisión indica que la situación actual, que posibilita trasvases discrecionales, “podría prolongarse durante el próximo semestre".