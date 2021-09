Muere a los 86 años el director de cine Mario Camus

domingo 19 de septiembre de 2021

El director de cine Mario Camus ha fallecido a los 86 años en Santander, han informado a EFE fuentes familiares.



Mario Camus (Santander, 20-4-1935) dirigió, entre otras películas, 'La colmena' y 'Los santos inocentes'.



Con seis décadas de trabajo, adaptó también a grandes de la literatura española al cine o a la televisión como Ignacio Aldecoa o Benito Pérez Galdós, además de haber sido director de series como 'Curro Jiménez'.



Camus formó parte de la generación del "nuevo cine español", junto a Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Miguel Picazo o José Luis Borau. Para TVE escribió series como 'Conozca Vd. España'; 'Si las piedras hablaran'; 'Los camioneros' o 'Curro Jiménez'.



El cineasta recibió el Goya de Honor en el año 2011, con el que la Academia de Cine quiso reconocer su labor de toda una vida en el mundo cinematográfico.



Aparte del citado galardón, recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Oso de Oro del Festival de Berlín 1983, por 'La colmena'; el Premio Nacional de Cinematografía 1985; y el Goya al mejor Guión Original entregado en 1994 por 'Sombra en una batalla'.



Miembro de una generación en la que figuran Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Miguel Picazo, Francisco Regueiro y José Luis Borau, Camus firmó 29 películas -'El prado de las estrellas' fue la última-, fue el coguionista de 'Roma', el autor del libreto de 'Los golfos' y dirigió varias series de televisión -'Curro Jiménez', 'Fortunata y Jacinta', entre otras-.



El director hizo largometrajes con Raphael y Sara Montiel, y en dos de sus producciones, 'Sombras en una batalla' y 'La playa de los galgos', abordó el tema de ETA.



La Academia de Cine ha señalado que Camus "se sentía muy querido por su familia cinematográfica, una familia que sentía muy fiel". Sin elegir entre películas, guiones relatos de televisión, medio para el que firmó también 'La vuelta de El Coyote' o 'La forja de un rebelde', "porque cada obra tiene su propia vida durante el rodaje", Camus era perfeccionista: "Lo que más me molesta es cuando has fallado. Yo estoy contento con lo que he hecho, unas películas me han salido bien y otras menos bien. Mi intención siempre ha sido trabajar bien".



"Aparte de su talento incuestionable, de su sensibilidad con los actores, su capacidad para gestionar proyectos complejos en tiempos difíciles y de haber dejado un puñado de obras maestras, Mario Camus ha sido un cineasta especialmente querido por sus compañeros. Los actores, los técnicos y sus colegas de profesión siempre vieron en él un referente por su elegancia y por su actitud generosa y solidaridad", ha manifestado el presidente de la Academia, Mariano Barroso, tras conocer el fallecimiento del cineasta.



Despedida en la intimidad.-



Así se lo ha explicado a Efe el que fuera su editor, Jesús Herrán, quien ha trasladado en nombre de los familiares el agradecimiento "profundo" al Servicio Cántabro de Salud y a su unidad de cuidados paliativos por su atención a Camus.



En un principio se planteó alquilar una sala de tanatorio y reunir a personas allegadas a la familia, como él hizo cuando falleció su esposa hace dos años, pero finalmente se ha decidido no hacerlo. Ni siquiera tendrá esquela, ha señalado Herrán.



La familia del director de cine cántabro le despedirá en la "más estricta intimidad" y no prevé organizar funeral ni ningún otro tipo de acto porque era "un hombre muy celoso con su vida privada".