La Unión Federal de la Policía denuncia la pasividad del Gobierno de Sánchez ante el ataque a las Instituciones del Estado

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 12 de septiembre de 2021 , 11:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ayer se celebró en Cataluña la Diada, fiesta que los independentistas de siempre aprovecharon para atacar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de Vía Layetana.



Desde la Unión Federal de Policía condenamos este ataque, uno más, a nuestros Centros Policiales en esa Comunidad Autónoma que estamos seguros no se consentirían en ninguna otra Comunidad española.



El ataque a nuestra Jefatura no es un ataque a una Comisaría de la Policía Nacional, es un ataque a las Instituciones del Estado, a nuestro estado de derecho y a nuestra democracia.



Y de esta situación no hay más responsables que el Gobierno en general y el Ministro del Interior de una forma directa. Estos han entendido, o así se lo quieren hacer ver a los ciudadanos, que se trata de un ataque aislado a un centro policial, sabiendo como saben que esto va más allá de un simple ataque. Las instituciones del Estado están en peligro en Cataluña y hoy más que nunca es necesaria la reacción contundente del Gobierno y del Ministro del interior, quienes hasta ahora han mantenido una actitud políticamente cobarde.



¿Alguien puede explicarnos porque, una vez más, tuvimos que soportar estoicamente los ataques de los violentos, sin que se diera la orden de responder ante esos ataques?; ¿Porqué, como sucedió en anteriores ocasiones, la Policía no puede defenderse de los violentos y tiene que aguantar estas agresiones sin que nadie de la orden de tratar de evitarlas?; Qué será lo siguiente, ¿Qué les permitamos sin resistirnos a que tomen la Jefatura Superior de Policía de Cataluña?; Se hubiera actuado de igual manera si este ataque hubiera sido dirigido contra la sede de un partido político?



Los violentos lo saben muy bien. Saben lo que tienen que hacer y saben contra quien tienen que dirigir sus actos violentos sin que pase absolutamente nada. Insistimos en que este no es un ataque la Policía, es un ataque a la Democracia representada, en este caso, por la Policía Nacional. Y el Gobierno y su Ministro del Interior son los máximos responsables de esta situación y a ellos vamos a exigir responsabilidades, porque está en juego la democracia y el estado de derecho en Cataluña y, por lo tanto, en España.